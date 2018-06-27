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"Kara Kuvvetlerimiz küresel barış ve istikrara katkı sağlamaktadır"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, "Kara Kuvvetlerimiz, tarihimize, kültürümüze ve atalarımıza yaraşır şekilde, yedi iklim üç kıtada ülkemizin hak ve menfaatlerini korumakta, küresel barış ve istikrara katkı sağlamaktadır." dedi.

"Kara Kuvvetlerimiz küresel barış ve istikrara katkı sağlamaktadır"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, "Kara Kuvvetlerimiz, tarihimize, kültürümüze ve atalarımıza yaraşır şekilde, yedi iklim üç kıtada ülkemizin hak ve menfaatlerini korumakta, küresel barış ve istikrara katkı sağlamaktadır." dedi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 14:55
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"Kara Kuvvetlerimiz küresel barış ve istikrara katkı sağlamaktadır"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Kara Kuvvetlerimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine verilecek her türlü görevi başarıyla yerine getirecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, şöyle devam etti:

"Türk Kara Kuvvetleri, hudut güvenliğini sağlama ve terörle mücadele başta olmak üzere NATO, BM, AB ve AGİT görevlerinin yanı sıra ikili ilişkiler kapsamında Afganistan'dan Kosova'ya, Bosna Hersek'ten Katar'a, Lübnan'dan Somali'ye uzanan geniş bir coğrafyada görev ve sorumluluk üstlenerek tarihimize, kültürümüze ve atalarımıza yaraşır şekilde, yedi iklim üç kıtada ülkemizin hak ve menfaatlerini korumakta, küresel barış ve istikrara katkı sağlamaktadır."

AA

Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AkarHulusi AkarKara Kuvvetleri
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