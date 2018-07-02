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Kara Kuvvetleri Komutanlığından 68 kişiye gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığından 19'u muvazzaf 68 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığından 68 kişiye gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığından 19'u muvazzaf 68 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:57
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Kara Kuvvetleri Komutanlığından 68 kişiye gözaltı

Başkentte Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığından 19'u muvazzaf 68 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, örgütün mahrem imamlarının, sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği Kara Kuvvetleri Komutanlığıdan 68 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanması için Ankara'nın da aralarında bulunduğu 19 ilde operasyon düzenledi.

Şu ana kadar 19 kişinin gözaltına alındığı, zanlıların ifade işlemleri için Ankara'ya getirileceği öğrenildi.

Zanlılardan 22 albay ve 27 yarbay hakkında daha önce idari işlem yapıldığı, 19'unun ise halen aktif görevde bulunduğu bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖKara Kuvvetleri Komutanlığı
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