Kara Havacılık'tan 6 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Havacılık Komutanlığında görevli 6 kişi hakkında FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı çıkardı.
AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Havacılık Komutanlığında görevli 6 kişi hakkında FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı çıkardı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Havacılık Komutanlığında görevli 6 kişi hakkında FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı çıkardı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Havacılık Komutanlığında görevli 6 kişi hakkında FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı çıkardı.
AA