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Kara Havacılık Komutanlığındaki darbe girişimi davası başlıyor

Darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanık hakkında açılan davanın, 31 Temmuz'da Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine başlanacak

Kara Havacılık Komutanlığındaki darbe girişimi davası başlıyor

Darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanık hakkında açılan davanın, 31 Temmuz'da Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine başlanacak

29 Temmuz 2017 Cumartesi 10:04
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Kara Havacılık Komutanlığındaki darbe girişimi davası başlıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanık hakkında açılan dava, 31 Temmuz'da Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince görülmeye başlanacak.

Sincan Ceza ve İnfaz Kurumlarındaki duruşma salonunda görülecek davanın ilk duruşması, 25 Ağustos'a kadar hafta sonları dışında her gün devam edecek.

İddianamede, şüphelilerden 7'si hakkında sadece FETÖ üyeliğinden, 148'i hakkında ise "terör örgütünü yönetmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "askeri komutanlıkların gasbı", "nitelikli şekilde kasten öldürme", "nitelikli şekilde kasten öldürmeye teşebbüs" ve "nitelikli şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından hapis cezası isteniyor.

Darbe faaliyetini yöneten asker şüpheliler Ünsal Coşkun, Mehmet Şahin, Özcan Karacan, Mustafa Durmuş, Halil Gül, Uğur Kapan hakkında "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan da kamu davası açılırken bu şüphelilerden sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi oldukları öne sürülen Coşkun, Şahin, Karacan ve Gül hakkında başka bir dava daha bulunuyor.

Darbe girişimi sırasında şehit olan 28 kişinin 30 yakını ile yaralanan 276 kişinin, "müşteki" olarak yer aldığı iddianamede, Kara Havacılık Komutanlığında görev yapan FETÖ mensubu askerlerin, 16 Temmuz 2016 saat 03.00 sıralarında icraya konulmasını planladıkları darbe girişimine ilişkin tüm hazırlıkları, 15 Temmuz akşamı saat 18.00 itibarıyla tamamladıkları belirtiliyor.

İddianamede ayrıca, Kara Havacılık Komutanlığında 15 Temmuz günü öğle saatlerinde askeri darbe kapsamında görevlendirilen subaylardan birinin, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığına gittiği ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın alınacağı bilgisini verdiği anlatılıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖKara Havacılık Komutanlığı
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