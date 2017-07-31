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Kara Havacılık Komutanlığındaki darbe girişimi davası başladı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanık hakkında açılan dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı.

Kara Havacılık Komutanlığındaki darbe girişimi davası başladı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanık hakkında açılan dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 11:39
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Kara Havacılık Komutanlığındaki darbe girişimi davası başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince başlandı.

Sincan Ceza ve İnfaz Kurumlarındaki duruşma salonunda görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık avukatları, müştekiler ve avukatları ile sanık yakınları katıldı.

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, sanıkların kimlik tespitinin ardından iddianame özetini okudu. İddianame özetinden sonra sanıkların savunmaları alınmaya başlanacak.

Davanın duruşmalarına, 25 Ağustos'a kadar hafta sonları dışında her gün devam edilecek.

Bu arada, sanık yakınlarının duruşma salonuna girişi sırasında, bazı sanıkların yakınlarına el sallaması üzerine, müştekiler sanık ve yakınlarına tepki gösterdi.

İddianame

İddianamede, şüphelilerden 7'si hakkında sadece FETÖ üyeliğinden, 148'i hakkında ise "terör örgütünü yönetmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "askeri komutanlıkların gasbı", "nitelikli şekilde kasten öldürme", "nitelikli şekilde kasten öldürmeye teşebbüs" ve "nitelikli şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından hapis cezası isteniyor.

Darbe faaliyetini yöneten asker şüpheliler Ünsal Coşkun, Mehmet Şahin, Özcan Karacan, Mustafa Durmuş, Halil Gül, Uğur Kapan hakkında "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan da kamu davası açılırken bu şüphelilerden sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi oldukları öne sürülen Coşkun, Şahin, Karacan ve Gül hakkında başka bir dava daha bulunuyor.

Darbe girişimi sırasında şehit olan 28 kişinin 30 yakını ile yaralanan 276 kişinin, "müşteki" olarak yer aldığı iddianamede, Kara Havacılık Komutanlığında görev yapan FETÖ mensubu askerlerin, 16 Temmuz 2016 saat 03.00 sıralarında icraya konulmasını planladıkları darbe girişimine ilişkin tüm hazırlıkları, 15 Temmuz akşamı saat 18.00 itibarıyla tamamladıkları belirtiliyor.

İddianamede ayrıca, Kara Havacılık Komutanlığında 15 Temmuz günü öğle saatlerinde askeri darbe kapsamında görevlendirilen subaylardan birinin, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığına gittiği ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın alınacağı bilgisini verdiği anlatılıyor.

AA

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