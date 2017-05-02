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Kara Harp Okulundaki darbe girişimi davası başladı

FETÖ'nün darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle 156'sı Kara Harp Okulu öğrencisi, 8'i rütbeli 164 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kara Harp Okulundaki darbe girişimi davası başladı

FETÖ'nün darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle 156'sı Kara Harp Okulu öğrencisi, 8'i rütbeli 164 sanığın yargılanmasına başlandı.

02 Mayıs 2017 Salı 11:01
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Kara Harp Okulundaki darbe girişimi davası başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 156'sı Kara Harp Okulu öğrencisi, 8'i rütbeli 164 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması başladı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin, Sincan Cezaevi kampüsü içindeki duruşma salonunda gördüğü davanın duruşmasına sanıklar ile avukatları katıldı.

İddianamenin özetlenmesinin ardından sanık savunmalarına geçildi.

Çoğunluğu astsubaylıktan subaylığa geçen sanıkların, "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsinin yanı sıra "terör faaliyeti çerçevesinde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçundan da cezalandırılmaları talep ediliyor.

İddianameden

İddianamede, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulunda subaylık eğitimi gören askeri personelin Genelkurmay Başkanlığı karargahına helikopterlerle nakledildiği belirtildi.

Sanıkların, "sivil halk katliamı yapmak için Genelkurmay Başkanlığına götürüldüğü ancak kursiyerlerin kullandığı eğitim tüfeklerine karargahtaki mühimmatların uymadığı" kaydedilen iddianamede, "Ankara'da topluca, aceleyle ve teçhizatlı olarak kışladan çıkmanın ancak askeri bir darbe sırasında mümkün olduğunu her mantıklı kişinin bilebileceği" vurgulandı.

Sanıklardan Muhammed Veli Karaboğa ve İsmail Tunç'un üst aramasında birer, Sedat Ayvaz'ın okuldaki odasında 2, Murat Orbay'ın Tandoğan Orduevindeki eşyaları arasında bir ABD doları bulunduğu bildirilen iddianamede, 37 sanığın ise ByLock kullandığı, bir kısmının da anne, baba ya da kardeşlerinin bu programın kullanıcısı olduğunun belirlendiğine yer verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖKara Harp OkuluKara Harp Okulu öğrencisi
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