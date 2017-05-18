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Kara Harp Okulu darbe girişimi davasında ara karar

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulunda yaşanan eylemlere ilişkin 164 kişinin yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, kanser teşhisi konulan sanık kursiyer Altunbaş'ı tahliye etti.

Kara Harp Okulu darbe girişimi davasında ara karar

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulunda yaşanan eylemlere ilişkin 164 kişinin yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, kanser teşhisi konulan sanık kursiyer Altunbaş'ı tahliye etti.

18 Mayıs 2017 Perşembe 12:47
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Kara Harp Okulu darbe girişimi davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulunda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözleşmeli subay adaylarının da bulunduğu 164 kişinin yargılandığı davada, kanser teşhisi konulan sanık kursiyer Bayram Altunbaş tahliye edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda görülen davada, sanık ve avukatlarının savunmalarının tamamlanmasının ardından duruşma savcısının mütalaasını alan mahkeme, ara kararını açıkladı.

Buna göre sanıklardan kanser teşhisi konulan Altunbaş'ın tahliyesine karar verildi. "Suçun vasıf ve mahiyeti", "delil durumu", "tanık beyanlarının alınmamış olması" ve "adli kontrol şartlarının bu aşamada yetersiz kalacağı" gerekçesiyle diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamı kararlaştırıldı.

Mahkeme, 65. Hükümetin davaya müdahil olup olmayacağının sorulmasına, örgütün haberleşme programı olan ByLock kullandıkları tespit edilen sanıkların yazışma içeriklerinin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadale Dairesi Başkanlığından istenmesine hükmetti.

Ayrıca dönemin Kara Harp Okul Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz ile okul dekanı Tuğgeneral Kerim Acar'ın da aralarında bulunduğu sanıkların dinlenmesini karalaştıran mahkeme bir sonraki duruşmanın 24 Temmuz'da yapılmasına karar verdi.

İddianameden

İddianamede sanıkların, "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsin yanı sıra "terör faaliyeti çerçevesinde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçundan da cezalandırılmaları talep ediliyor.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulunda subaylık eğitimi gören askeri öğrencilerin Genelkurmay Başkanlığı karargahına helikopterlerle nakledildiği belirtilen iddianamede, sanıkların "sivil halk katliamı yapmak için buraya götürüldüğü ancak kursiyerlerin kullandığı eğitim tüfeklerine karargahtaki mühimmatların uymadığı" iddia ediliyor.

Sanıklardan 37'sinin ByLock kullandığı, bir kısmının da anne, baba ya da kardeşlerinin bu programın kullanıcısı olduğu aktarılan iddianamede, yine sanıklardan 7'sinin Bank Asya'da kendi adına, bir kısmının ise yakınları adına hesaplar bulunduğuna, bazı sanık yakınlarının kamudan ihraç edildiğine dikkat çekiliyor.

İddianamede, sanıklardan 9'unun FETÖ'ye bağlı kurumlarda çalıştığı, kimi sanık yakınlarının da buralarda görev yaptığı bildiriliyor.

AA

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