'Kar kaplanları' vatan savunmasında

HAKKARİ

Güvenlik güçleri, Şemdinli 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığına bağlı 2 bin 865 rakımlı Mirgesav Dağı ve 2 bin 640 rakımlı Gedik Tepe üs bölgelerinde zorlu hava ve doğa şartlarına rağmen görevini başarıyla sürdürüyor.

Devletin her türlü imkanı seferber ettiği Mehmetçik, hava sıcaklığının sıfırın altında 35 dereceye kadar düştüğü bölgede kurduğu güneş enerjisi sistemi ile kendi elektriğini üretip kendi mutfağında yemeğini hazırlıyor, ekmeğini pişiriyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı operasyonları sonucu teröristlerden temizlenen stratejik öneme sahip üs bölgelerinde görevli Mehmetçik, oluşabilecek terör tehdidine aman vermiyor.

7 metre karda vatan savunması

Kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu üs bölgelerinde vatan savunması yapan askerler, 24 saat nöbet tutarak sınırdaki en ufak hareketliliği takip ediyor.

Metrelerce yükseklikteki kardan tüneller açarak birbirine bağladığı mevzilerde ağır silahlarla görev yapan Mehmetçik, yine bu tünellerden geçerek dinlenme alanlarına ulaşıyor.

Eller tetikte

Türk milletinin huzuru ve vatanın bölünmez bütünlüğü için adeta kar altında yaşayan Mehmetçik, dondurucu soğuğa rağmen elleri tetikte bekliyor.

Terör örgütünün sözde "gümrük noktası" olarak kullandığı ve vatandaşlardan haraç aldığı Türkiye-Irak sınırının kesiştiği bölgede bulunan Hacı Bey Çayı'nı kontrol altına alan güvenlik güçleri, terör örgütünün finans kaynağına büyük darbe vurdu.

Irak'ın kuzeyinde bulunan terör örgütü PKK'ya ait Hakurk kampının çıkış noktası olan bölgede Ari ve Kanireş kampını da kontrol altında tutan Mehmetçik, teröristlerin ülkeye girebileceği noktaları da kapattı.

Vali Toprak'tan ziyaret

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Mirgesav Dağı ve Gedik Tepe üs bölgelerinde fedakarca görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Komutanlardan bölgeyle ilgili bilgi alan Toprak, kar altında mevzilerde nöbet tutan askerlerle sohbet etti.

Mehmetçik kar üzerine kurulu "Gedik Kafe"de vali ve beraberindekilere çay ikramında bulundu.

Yolların yapılmasıyla üs bölgelerine 18 konteynır, banyo, tuvalet ve seyyar mutfak getirildiğini vurgulayan Toprak, şunları kaydetti:

"Mehmetçik vatan savunmasını canı pahasına yerine getiriyor. Komutanlarının komutası altında zor iklim şartlarında, ülkemizin sıfır noktasında soğukla mücadele ederek sınırdan gelebilecek her türlü tehlikeye karşı tetikte ve hazır bekliyor. Devletimizin terör örgütüne yönelik çok önemli ve kararlı mücadelesi kapsamında paşalarımızın, generallerimizin, subaylarımızın, astsubaylarımızın komutasında kahraman Mehmetçiğimiz, ülkemizin bu en uç noktasında, öncelikle Hakkarimizin, sonra bölgemizin ve en sonunda da bütün ülkemizin güvenliği için her türlü zorluğa göğüs gererek, her türlü saldırıya ve vatan savunmasına hazır bekliyor."