Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 11°
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
87548
ALTIN
148.943
DOLAR
3.7439
STERLIN
4.6774
EURO
3.9870
Yeni müfredat taslağı için 165 bin 326 görüş geldi
SON DAKİKA
Yeni müfredat taslağı için 165...
Banu Parlak "Yana Yana" geliyor
Banu Parlak
Hem oyun hem ifade odası
SON DAKİKA
Hem oyun hem ifade odası
"FETÖ, İslam dinini kendi emelleri için kullandı"
SON DAKİKA
"FETÖ, İslam dinini kendi emelleri...
Sakallı akbaba Artvin'de
SON DAKİKA
Sakallı akbaba Artvin'de

'Kar kaplanları' vatan savunmasında

Mehmetçik, Şemdinli'de hava sıcaklığının sıfırın altında 35 dereceye kadar düştüğü 2 bin 865 rakımlı Mirgesav Dağı ve 2 bin 640 rakımlı Gedik Tepe üs bölgelerinde yer yer 7 metreyi bulan karda vatan savunması için nöbet tutuyor

'Kar kaplanları' vatan savunmasında

Mehmetçik, Şemdinli'de hava sıcaklığının sıfırın altında 35 dereceye kadar düştüğü 2 bin 865 rakımlı Mirgesav Dağı ve 2 bin 640 rakımlı Gedik Tepe üs bölgelerinde yer yer 7 metreyi bulan karda vatan savunması için nöbet tutuyor

08 Şubat 2017 Çarşamba 13:52
8 Okunma
'Kar kaplanları' vatan savunmasında

HAKKARİ 

Güvenlik güçleri, Şemdinli 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığına bağlı 2 bin 865 rakımlı Mirgesav Dağı ve 2 bin 640 rakımlı Gedik Tepe üs bölgelerinde zorlu hava ve doğa şartlarına rağmen görevini başarıyla sürdürüyor.

Devletin her türlü imkanı seferber ettiği Mehmetçik, hava sıcaklığının sıfırın altında 35 dereceye kadar düştüğü bölgede kurduğu güneş enerjisi sistemi ile kendi elektriğini üretip kendi mutfağında yemeğini hazırlıyor, ekmeğini pişiriyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı operasyonları sonucu teröristlerden temizlenen stratejik öneme sahip üs bölgelerinde görevli Mehmetçik, oluşabilecek terör tehdidine aman vermiyor.

7 metre karda vatan savunması

Kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu üs bölgelerinde vatan savunması yapan askerler, 24 saat nöbet tutarak sınırdaki en ufak hareketliliği takip ediyor.

Metrelerce yükseklikteki kardan tüneller açarak birbirine bağladığı mevzilerde ağır silahlarla görev yapan Mehmetçik, yine bu tünellerden geçerek dinlenme alanlarına ulaşıyor.

Eller tetikte

Türk milletinin huzuru ve vatanın bölünmez bütünlüğü için adeta kar altında yaşayan Mehmetçik, dondurucu soğuğa rağmen elleri tetikte bekliyor.

Terör örgütünün sözde "gümrük noktası" olarak kullandığı ve vatandaşlardan haraç aldığı Türkiye-Irak sınırının kesiştiği bölgede bulunan Hacı Bey Çayı'nı kontrol altına alan güvenlik güçleri, terör örgütünün finans kaynağına büyük darbe vurdu.

Irak'ın kuzeyinde bulunan terör örgütü PKK'ya ait Hakurk kampının çıkış noktası olan bölgede Ari ve Kanireş kampını da kontrol altında tutan Mehmetçik, teröristlerin ülkeye girebileceği noktaları da kapattı.

Vali Toprak'tan ziyaret

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Mirgesav Dağı ve Gedik Tepe üs bölgelerinde fedakarca görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Komutanlardan bölgeyle ilgili bilgi alan Toprak, kar altında mevzilerde nöbet tutan askerlerle sohbet etti.

Mehmetçik kar üzerine kurulu "Gedik Kafe"de vali ve beraberindekilere çay ikramında bulundu.

Yolların yapılmasıyla üs bölgelerine 18 konteynır, banyo, tuvalet ve seyyar mutfak getirildiğini vurgulayan Toprak, şunları kaydetti:

"Mehmetçik vatan savunmasını canı pahasına yerine getiriyor. Komutanlarının komutası altında zor iklim şartlarında, ülkemizin sıfır noktasında soğukla mücadele ederek sınırdan gelebilecek her türlü tehlikeye karşı tetikte ve hazır bekliyor. Devletimizin terör örgütüne yönelik çok önemli ve kararlı mücadelesi kapsamında paşalarımızın, generallerimizin, subaylarımızın, astsubaylarımızın komutasında kahraman Mehmetçiğimiz, ülkemizin bu en uç noktasında, öncelikle Hakkarimizin, sonra bölgemizin ve en sonunda da bütün ülkemizin güvenliği için her türlü zorluğa göğüs gererek, her türlü saldırıya ve vatan savunmasına hazır bekliyor."

AA

Anahtar Kelimeler:
MehmetçikGüvenlik GüçleriTugay KomutanlığıGedik Tepe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu İhale Kurumun'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Kamu İhale Kurumun'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Kardak kayalıklarında devriyeler sürüyor
Kardak kayalıklarında devriyeler sürüyor
Okul servis araçlarına yakın takip
Okul servis araçlarına yakın takip
Rakka'da özel kuvvetleri devreye sokmamız gerekir
Rakka'da özel kuvvetleri devreye sokmamız gerekir
'Büyükanne Projesi'nde imzalar atıldı
'Büyükanne Projesi'nde imzalar atıldı
Darbecileri parmak izi ele verdi
Darbecileri parmak izi ele verdi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ