İstanbul

’da

bugün

ve

yarın

yağması beklenen

kar

nedeniyle belediye, güvenlik ve ilgili kurum ekipleri, teyakkuza geçti.

AA muhabirine açıklamada bulunan İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğüyetkilisi, “Bugün öğleden sonrası için yağmur şeklindeki yağışın, öğleden sonra karla karışık yağmur şekline dönüşmesini bekliyoruz. Akşam saatlerinden sonra İstanbul genelinde aralıklarla kar sağanakları şeklinde yağışlarımız sürecek. Kentin kuzey ve yüksek kesimlerinde 5 santimetreye kadar örtü yapabilecek, kıyılarda örtü yapmasını beklemiyoruz. Bunun yanında kar yağışı, kuvvetli kuzey rüzgarlarıyla birlikte olacak. Şu andaki bilgilere göre, herhangi bir yoğunlaşma olmayacak. Yarın sabah ile öğle arası kritik bizim için. Sonrası için ciddi bir şey beklemiyoruz.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamada ise bugün yağmur şeklinde devam eden yağışın, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur (sulu kar) ve kar şekline dönüşeceği ve Çarşamba sabah saatlerine kadar da kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla birlikte aralıklı kar şeklinde devam edeceği uyarısı yapıldı.

AKOM’un verilerine göre hava tahmin raporu şöyle:

Bugün en yüksek 6 derece olması beklenen hava sıcaklıklarının, gece -1 seviyesine düşeceği sanılıyor.

Metrekareye 5 ile 18 kilogram yağış düşmesi tahmin edilirken yüzde 65 ila yüzde 95 seviyesinde nem oranı mevcut olacak.

Yarın (Çarşamba) ise gündüz 5 derece olması beklenen hava sıcaklıkları gece 0 derece olacak. Sıcaklıkların gündüz 5 dereceye kadar yükselme beklentisi var.

Yarın, metrekareye düşecek yağış oranının da 1 ila 3 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul’un yüksek ve daha çok kuzey kesimlerinde yoğunlaşması beklenen kar örtüsünün, yer yer 5 santimetreyi bulması bekleniyor.

Belediye, güvenlik, Karayolları ve ilgili diğer kurumların ekipleri hazır bekletilirken, vatandaşlardan don, buzlanma ve yoğun kar ihtimaline karşı trafiğin aksamaması için dikkatli olmaları istendi.

AA