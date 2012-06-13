Kaplan'ın 2. bardak vakası

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TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti'nin grup önerisinin görüşmelerinde tartışma yaşandı.

Gene Kurul'da, BDP, MHP ve CHP grup önerilerinin ardından AK Parti'nin grup önerisi alındı. Öneri hakkında bilgi veren AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, bu hafta Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), Kamu Denetçiliği Kurumu kurulması ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu tasarılarının görüşülmesini önerdiklerini anlattı.

BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, öneri aleyhinde yaptığı konuşmada, 8 milletvekilinin olağanüstü yargı tarafından tutuklu olduğunu ifade ederek, ''Özel yetkili mahkemeler Meclis'in üzerinde mi? 1 yıldır Meclis 8 milletvekili eksik toplanıyor. 'Ben çoğunluksam hukukum, kanunum, Allah'ın kelamıyım' mı diyeceksiniz. Hiç mi sizde insanlık, vicdan, milletin iradesine saygı yok? 8 milletvekili bir Fidan etmiyor. Memurunuz çok kıymetli değil mi?'' dedi.

Kaplan'ın bağırarak konuşmasını sürdürmesi üzerine, Genel Kurul'da arka sıralarda oturan AK Parti Kütahya Milletvekili Soner Aksoy, ''Bağırma, hep böyle yapıyorsun'' diyerek laf attı. Kaplan, Aksoy'a, ''Konuşma ya terbiyesiz herif. Senin huyun bu. Tutuklu milletvekilleri varken nasıl saygısızlık, terbiyesizlik edebilirsin, utanmaz. Sende vicdan yok'' diye bağırdı.

Konuşması sırasında sinerlenen Kaplan, önündeki bardığı kürsüye vurdu.

AK Parti'li Mahir Ünal, Kaplan'a, ''Sesinizi yükselterek, öfke gösterisi yaparak haklı olacağınız yer değildir burası. Meclis'in teamülü, adabı vardır'' diye tepki gösterdi.

Tartışmanın sürmesi üzerine Başkanvekili Meral Akşener, 'çay içmek üzere'' grup başkanvekillerini odasına çağırarak birleşime ara verdi.

Konuşmaların ardından AK Parti'nin, Genel Kurul'un gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi kabul edildi.