Kapıkule'de tır geçişleri hızlandı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda dün 22 kilometreye ulaşan tır kuyruğu, Bulgar yetkililerle yapılan görüşmeler sonucunda 10 kilometreye düştü.

Alınan bilgiye göre, ihracat yüklerini teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tır şoförleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Bulgaristan'ın yasa dışı geçişleri önlemek amacıyla aldığı önlemler nedeniyle de yoğunluk arttı.

Tır şoförü Mustafa Erikli ise tır geçişlerinde Bulgaristan tarafında sürekli sorunlar yaşadığını belirterek, yetkililerden bu soruna bir çözüm bulmasını istedi.