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Kapıkule’de tatilcilerin dönüş yoğunluğu

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren yurt dışında yaşayan Türklerin dönüş yolculuğu başlarken, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Kapıkule’de tatilcilerin dönüş yoğunluğu

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren yurt dışında yaşayan Türklerin dönüş yolculuğu başlarken, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

04 Ağustos 2017 Cuma 14:41
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Kapıkule’de tatilcilerin dönüş yoğunluğu

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren yurt dışında yaşayan Türklerin dönüş yolculuğu başlarken, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşları izinlerinin bitişinin ardından dönüşe geçti. Birçok vatandaşın aynı anda dönüşe geçmesi Kapıkule Sınır Kapısı’nda yoğunluğa neden oldu.

Bazı vatandaşlar, araçlarından çıkarak yol kenarında vakit geçirirken bazı araç şoförleri de araçlarının içinde sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

Zonguldak’tan Almanya’ya giden Muhterem Kışlalı, tatilini aile ziyaretleriyle geçirdiğini söyledi.

Güzel bir tatil geçirdiklerini belirten Kışlalı, "Tatilimizi her zaman Türkiye’de geçiriyoruz. Ailece çok eğlendik. İlk olarak memleketimize gittik. Orada bir süre kaldıktan sonra Antalya’da deniz tatili yaptık. 15 Temmuz’un yıl dönümünde İstanbul’da anma etkinliklerine katıldık. Ülkemizin son yıllardaki kalkınması bizi çok gururlandırıyor. Avrupa’da göğsümüz kabarık bir şekilde yaşıyoruz." dedi.

İstanbul’dan Belçika’ya giden Mustafa Yıldırım da 1 ay boyunca Türkiye’de tatilini geçirdiğini belirterek, "Memleket hasretimizi giderdik. Ailemizle güzel zamanlar geçirdik. Türkiye’de olmayı seviyoruz. Dönüşlerde yaşadığımız bu yoğunluk bizi biraz yoruyor. Bu konuya duyarlı olunmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bursa’dan Belçika’ya dönen Bekir Ardıç ise, dönüş yoğunluğunun üzerine eklenen sıcak havanın kendilerini zorladığını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
ZonguldakKapıkule
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