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Kapıkule'den, tava ciğerli, tatlılı, müzikli uğurlama

Edirneli esnaf, yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren ve Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yaşadıkları ülkelere dönen vatandaşları, kente özgü yöresel yiyecekler ikram ederek uğurladı.

Kapıkule'den, tava ciğerli, tatlılı, müzikli uğurlama

Edirneli esnaf, yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren ve Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yaşadıkları ülkelere dönen vatandaşları, kente özgü yöresel yiyecekler ikram ederek uğurladı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 16:21
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Kapıkule'den, tava ciğerli, tatlılı, müzikli uğurlama

Edirneli esnaf, yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren ve yaşadıkları ülkelere dönmek üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na giden vatandaşlara yöresel yiyecekler ikram etti.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı ve ciğerci Bahri Dinar ile şekerlemeci Arif Meriç, Kapıkule Sınır Kapısı önünde araçlarıyla yurt dışına çıkış için bekleyen gurbetçilere tava ciğer ile yöresel tatlılar ikram etti, hayırlı yolculuklar diledi.

İkramda bulunan esnafa Edirneli kemancı da eşlik ederek "Baş koymuşum Türkiye'min yoluna" şarkısını çaldı.

Esnafın ikramı yurttan ayrıldığı için hüzünlenen gurbetçilere moral oldu.

"Onları hoş bir şekilde uğurlamak istedik"

Ciğerci Bahri Dinar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yurttan ayrılan vatandaşlarda güzel bir anı bırakmak için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Gurbetçilerin yurda giriş ve çıkışlarında Edirne'ye uğrağını ve esnafın yüzünü güldürdüğünü belirten Dinar, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız dönüş yolunda. Gelirken de giderken de kentimize uğrayarak bizleri mutlu ettiler. Aynı zamanda tatillerini Türkiye'de yaparak ülkemize kazanç sağlıyorlar. Biz de onları hoş bir şekilde uğurlamak istedik. Onlara hayırlı yolculuklar diliyoruz. Kendilerine tava ciğer, badem ezmesi, kavala kurabiyesi gibi kentimizin tarihi lezzetlerini ikram ediyoruz. Önümüzdeki sene görüşmek üzere onlara hayırlı yolculuklar temenni ediyoruz." diye konuştu.

Şekerlemeci Arif Meriç ise gurbetçilerin Avrupa'da Türkiye'yi temsil ettiğini belirterek, "Onlar bizim canımız, ciğerimiz. Yolcunun duası her şeyin üzerindedir. Biz esnaf olarak onları gelirken de giderken de ikramlarla karşılayıp uğurluyoruz. Buradan onlara enerji yükleyip, güzel dileklerimizle uğurluyoruz." dedi.

"Sırada beklerken bize güzel bir moral oldu"

Hollanda'ya giden Murat Yüce ise esnafın ikramlarını güzel bulduğunu söyledi. Yapılan uğurlamanın kendilerini duygulandırdığını aktaran Yüce, "Esnafa teşekkür ediyoruz. Bu sırada beklerken bize güzel bir moral oldu. Çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Fransa'ya giden Yavuz Şimşek de esnafa teşekkür ederek, "Türklerin misafirperverliği bir kez daha görülüyor. Çok güzel bir şekilde uğurlanıyoruz. Önümüzdeki yılın tatilini şimdiden iple çekmeye başladık." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kapıkule Sınır Kapısı
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