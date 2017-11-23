Kapıkule'de yolcular misafir de edilecek

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yaptığı açıklamada, sınır güvenliğinin sağlanması, kaçakçılığın önlenmesi, ticaretin kolaylaştırılması, gümrük iş ve işlem sürelerinin kısaltılması gibi hedeflere ulaşabilmek için yeni gümrük kapılarının açılması, mevcut kapı ve tesislerin ise yenilenmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Tüfenkci, Kapıköy Gümrük Kapısı'nda da inşaat çalışmalarının sürdürüldüğünü ve toplam 6 peronda tek durak projesine uygun hizmet verilmesinin planlandığını kaydetti.

Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndan yılda yaklaşık 1 milyon yolcu ve 500 bin aracın giriş-çıkış yaptığına işaret eden Tüfenkci, şöyle konuştu:

"Artan araç ve yolcu trafiği karşısında mevcut sahanın ihtiyaca cevap verememesi nedeniyle bu gümrük kapımızda geçen yıl inşaat çalışmalarına başlanmıştı. Mevcut durumda 64 dönüm alanda 14 peronda hizmet verilen kapıda, 150 dönümlük alanda 18 peronda hizmet verilecek. X-Ray sayısı 1'den 3'e çıkarılacak ve gümrük denetimlerindeki etkinliğin artırılması sağlanacak. Yolcu işlemlerinin modern ve ferah bir ortamda yapılabilmesi için proje kapsamında 2 bin 800 metrekare büyüklüğünde yolcu salonu hizmet verecek."

"Tek durak, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacak"

Tüfenkci, Avrupa ile ticaret açısından kilit rol oynayan Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nın "tek durak" sistemiyle hizmet vereceğini, bu sistemle işlemlerin tek noktada yapılacağını, gümrük işlem süreçlerinin sadeleşmesiyle zaman ve maliyetten tasarruf sağlanacağını anlattı.

Yap-işlet-devret modeliyle yenilenerek 2008'de hizmete açılan Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan yılda yaklaşık 5 milyon yolcunun giriş-çıkış yaptığını dile getiren Tüfenkci, "Avrupa'ya en çok yolcu hareketliliğinin olduğu Kapıkule Gümrük Kapısı'nda pasaport ve muayene işlemlerinin daha modern şartlarda yapılabilmesi amacıyla inşa edilen 700 metrekare büyüklüğünde 2 yolcu salonumuz yarın hizmete açılacak. Kapıya gelen misafirlerimiz yeni salonda her türlü sosyal imkana sahip olacak. Artık sadece yolcumuz değil misafirimiz olacaklar." ifadelerini kullandı.

"Karkamış Gümrük Kapısı yenilendi"

Tüfenkci, İpsala Gümrük Kapısı'nın yeniden inşaası amacıyla proje ihalesinin yapıldığını ifade ederek, Karkamış Gümrük Kapısı'nın yenilenerek inşaatının tamamlandığını söyledi.

Habur Gümrük Kapısı'nda proje çalışmalarının tamamlandığını bildiren Tüfenkci, yeni gümrük kapısının 32 peron ve 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde yolcu salonuyla hizmet vereceğini aktardı.

Tüfenkci, Gürbulak Gümrük Kapısı'ndaki tesislerin yenilenmesi için de proje çalışmalarını tamamladıklarını dile getirdi.