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Kapıkule'de tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı

Yurt dışında yaşayan ve yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren Türk vatandaşlarının dönüş yolculuğu, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oluyor.

Kapıkule'de tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı

Yurt dışında yaşayan ve yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren Türk vatandaşlarının dönüş yolculuğu, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oluyor.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 17:06
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Kapıkule'de tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı

EDİRNE

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının dönüş yolculuğu, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oluyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'na girişte yaşanan yoğunluğu önlemek için emniyet yetkilileri çeşitli önlemler alıyor.

Pazarkule, İpsala ve Hamzabeyli sınır kapılarında da zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Belçika'ya dönen Turgay Kademer, tatilde akrabalarını ziyaret ettiğini belirterek, "Büyüklerimizin elini öperek örf ve adetlerimizi yerine getirmeye çalıştık. Hüzünle dönüyoruz. Ailemizi, memleketimizi geride bırakarak gurbete gidiyoruz. Gurbet de bizim için ev. Allah nasip ederse seneye tekrar geleceğiz." dedi.

"Türkiye'ye dönmeyi her zaman düşünüyoruz"

Fransa'ya dönen Burak Baştuğ da tatilini Erzurum ve Kırşehir'de geçirdiğini belirtti. Akrabalarının düğünlerine katıldığını ifade eden Baştuğ, "Vatan sevgisi her zaman içimizde. Gidiyoruz, boynumuz bükük. Dönüş, lafın bittiği yer bizim için. Türkiye'ye dönmeyi her zaman düşünüyoruz. Sene geçse de tekrar gelsek diye bekliyoruz. Bayrağı görünce bize yetiyor." diye konuştu.

Almanya'ya dönen Selda Filiz ise tatilin güzel ve çabuk geçtiğini söyledi.

Filiz, dönüş yolculuğunun vatandan ayrılmanın hüznünü yaşadıkları için zor geçtiğini dile getirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KapıkuleTatilcilerDönüş Yolculuğu
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