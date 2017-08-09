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Kapıkule'de dönüş yoğunluğu sürüyor

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının dönüş yolculuğu nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kapıkule'de dönüş yoğunluğu sürüyor

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının dönüş yolculuğu nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyruğu oluştu.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 14:43
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Kapıkule'de dönüş yoğunluğu sürüyor

Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşları, izinlerinin bitmesinin ardından dönüş yoluna geçti. Birçok vatandaşın aynı anda dönüşe geçmesi, Kapıkule Sınır Kapısı’nda kısa süreli yoğunluğa neden oldu. 

Bazı vatandaşlar, araçlarından çıkarak yol kenarında vakit geçirirken, bazı sürücüler de araçlarının içinde sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

İstanbul'dan Belçika'ya giden Aydın Yıldırım, ailesiyle Türkiye'de güzel bir tatil geçirdiğini belirterek, "Bizim açımızdan bir yılın yorgunluğunu atmamızı sağlayan bir dönem oldu. Türkiye'de olmak bizim için çok güzeldi. Ülkemizin her geçen dönem ileriye gittiğini görüyoruz. Şimdi tatil bitti ve dönüş yoluna geçiyoruz. Memleketimizden ayrıldığımız için üzgünüz ama işimize dönmemiz gerek." diye konuştu.

Muğlda'dan Almanya'ya giden Özlem Coşkun da dönüş yolundaki yoğunluğun kendilerini yorduğunu dile getirerek, "Tatilimiz göz açıp kapayıncaya kadar bitti. Kapıkule'den geçmek üzere yola çıktık. Biraz yoğunlukla karşılaştık. Ülkeye girişte de bunu yaşamıştık." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dönüş YoğunluğuKapıkuleKapıkule Sınır KapısıTürk VatandaşlarıAvrupa
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