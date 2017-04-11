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Kapatılan Zaman gazetesi eski çalışanlarına üçer kez müebbet talebi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredilen daha sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı.

Kapatılan Zaman gazetesi eski çalışanlarına üçer kez müebbet talebi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredilen daha sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı.

11 Nisan 2017 Salı 13:40
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Kapatılan Zaman gazetesi eski çalışanlarına üçer kez müebbet talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredilen daha sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Mümtazer TürköneAhmet Turan AlkanŞahin AlpayMustafa Ünal ve Ali Bulaç'ın da aralarında bulunduğu 21'i tutuklu 30 şüphelinin, "darbeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, 4 Mart 2016'da kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski çalışanlarına yönelik FETÖ/PDY üyeliği suçundan yürütülen soruşturmanın bir kısmını tamamladı.

Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt tarafından hazırlanan iddianamede, Mümtazer Türköne, Şahin Alpay, Ali Bulaç, Ahmet Metin Sekizkardeş, Ahmet Turan Alkan, Alaattin Güner, Cuma Kaya, Faruk Akkan, Hakan Taşdelen, Hüseyin Belli, Hüseyin Turan, İbrahim Karayeğen, İsmail Küçük, Mehmet Özdemir, Murat Avcıoğlu, Mustafa Ünal, Onur Kutlu, Sedat Yetişkin, Şeref Yılmaz, Yüksel Durgut ve Zafer Özsoy tutuklu "şüpheli", Ahmet İrem, Ali Hüseyinçelebi, Süleyman Sargın, Osman Nuri Arslan, Osman Nuri Öztürk, Lalezer Sarıibrahimoğlu, Nuriye Ural ve Orhan Kemal Cengiz ise tutuksuz "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, hakkında yakalama kararı bulunan İhsan Duran Dağı ise "firari" olarak belirtildi.

İddianamede, şüpheliler hakkında "anayasal düzeni, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da ayrı ayrı 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme heyetinin, 15 gün içerisinde incelemesini tamamlayarak, iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor. İddianamenin kabulü halinde şüpheliler ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Bu arada aralarında Ekrem Dumanlı'nın da bulunduğu bazı yazar ve yöneticiler hakkındaki soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

AA

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Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖZaman GazetesiKapatılan Zaman GazetesiMümtazer TürköneAhmet Turan AlkanŞahin AlpayMustafa Ünal
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