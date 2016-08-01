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Kapatılan okulların kasasından birer dolar çıktı

Kırklareli'nde FETÖ ile irtibatı olduğu tespit edilen 2 öğrenci yurdu ve 2 özel okul kapatıldı. İki özel okulun kasalarında birer dolarlık banktnotlar bulundu.

Kapatılan okulların kasasından birer dolar çıktı

Kırklareli'nde FETÖ ile irtibatı olduğu tespit edilen 2 öğrenci yurdu ve 2 özel okul kapatıldı. İki özel okulun kasalarında birer dolarlık banktnotlar bulundu.

01 Ağustos 2016 Pazartesi 09:31
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Kapatılan okulların kasasından birer dolar çıktı

 Kırklareli'nde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile irtibatı olduğu tespit edilen 2 öğrenci yurdu ve 2 özel okulun faaliyetine son verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameyle kapatılan kent merkezi ve Lüleburgaz ilçesindeki iki öğrenci yurdu ve iki özel okula ilişkin milli eğitim, maliye, milli emlak ve emniyet müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerce, kapatılan özel Tuna ile İnci okullarında yapılan aramada, örgüt içerisinde "şifre" olarak kullanıldığı öne sürülen birer dolarlık banknotlar bulundu.

Soruşturma kapsamında Kırklareli'nde Lüleburgaz İnci İlkokulu, Özel Tuna İlkokulu, Özel Tuna Ortaokulu, Lüleburgaz İş Adamları Derneği, Trakyalı Yönetici Sanayici İş Adamlar Derneği, Gonca Eğitim Kültür Çevre ve Dayanışma Derneği, Kırklareli Hızırbey Kültür ve Eğitim Vakfı ile Kırklareli Aktif Medya Mensupları Derneği de daha önce kapatılmıştı.

AA

Son Güncelleme: 01.08.2016 09:32
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