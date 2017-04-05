Kapatılan Kimse Yok Mu Derneğine yönelik FETÖ/PDY operasyonu

Kanun hükmünde kararname ile kapatılan Kimse Yok mu Derneğine yönelik Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 33 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli 31 ilde düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 82 şüpheliden 33'ü yakalandı.

Şüphelilerden 14'ünün farklı soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunduğu, 17'sinin yurt dışında olduğu belirlendi. Ekipler, diğer 18 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Derneğin tüm taşınmazlarını satmışlar

Soruşturma kapsamında, kapatılan dernekte SGK kaydı bulunan 73 kişinin farklı tarihlerde bazı kamu kurumlarına geçiş yaptığı belirlendi.

Dernek faaliyetleri bünyesinde birçok kişiden kurban parası toplandığı, bunun karşılığında hayvanın takip sisteminden düşümünün yapıldığı ancak olması gereken sayıda hayvan kesilmeyerek paraların farklı alanlara aktarıldığı ortaya çıktı.

Afrika'da ücretsiz muayene ve tedavi imkanı sağlayacak hastaneler yapılacağı iddiasıyla vatandaşlardan para toplandığı, inşa edilen hastanelerin örgüte bağlı çeşitli vakıflara devredilerek ücretli hizmet verildiği tespit edildi.

FETÖ soruşturmaları kapsamında derneğe inceleme başlatıldığı bilgisi edinen yöneticilerinin 2015'te tüm taşınmazları sattığı veya devrettiği öğrenildi.

Ayrıca, "fuatavni" isimli sosyal medya hesabı yöneticilerinden Aydoğan Vatandaş'ın, Ekim 2014'te dernek yöneticilerine attığı mailde, FETÖ'ye yapılan operasyonları karalamak ve bilgi akışı sağlamak için örgüte bağlı olan ve görevde bulunan kamu görevlileri ile bürokratların iletişim bilgilerini istediği ve sonrasında bu isimlerle irtibata geçtiği belirlendi.

Singapur'da FETÖ adına faaliyet yürüten bir derneğin hesabında çıkan açığın da Kimse Yok Mu Derneğince hazırlanan 217 bin 987 dolarlık harcama belgesi gönderilerek kapatıldığı tespit edildi.

Derneğe yönelik 2015'te düzenlenen ilk operasyonda gözaltına alınan 121 şüpheliden 36'sı tutuklanmıştı.