Kapatılan Gediz Üniversitesine ilişkin iddianame kabul edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Ayhan Yılmaz tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanan, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın "üniversite imamı" olduğu iddia edilen Yaşar Narı ile üniversitenin eski Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) Müdürü Atilla Ediz hakkında "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Gediz Üniversitesinin FETÖ/PDY kapsamında değerlendirilmesi ve incelenmesi gerektiği, konuyla ilgili bilgi sahiplerinin tanık olarak beyanlarının alındığı, bazı sanıkların örgütle bağlantılı olduklarına ilişkin deliller nedeniyle gözaltına alındıktan sonra tutuklandıkları, bazılarının adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, bazılarının ise yakalama işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Sanıkların eylemlerinin birbirinden ayrı değerlendirilmesi, yargılama ve kovuşturmanın hızlı yürümesi için "ayırma kararı" verilmesinin daha doğru olduğu kanaatine varıldığı ifade edilen iddianamede, her sanık hakkında ayrı ayrı kamu davası açılmasına karar verildiği vurgulandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Ayhan Yılmaz'ın, kapatılan Gediz Üniversitesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı çıkarılan 101 şüpheli hakkında yakalama kararı vermişti, aralarında öğretim üyelerinin de bulunduğu birçok şüpheli gözaltına alınmıştı.