Kapak Sözler - En Yeni Laf Koyan Sözler 2018

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Kapak Sözler

Sanmıştım ki isteyince olur. Sadece istemenin işe yaramadığını gördüğüm günlerdeyim. Bekleyerek olacağına inanıyorum…

Fazla gayret aşktan kaçarmış. Bırak nasibinde ne varsa yoluna çıksın. Gelene de gidene de razı ol.

Ruh hastası olmak o kadar da kolay değil. Mesela ben yıllarımı verdim.

Geride bıraktığında boşluklarını dolduramayacağın insanlardan ya gitmeyeceksin, ya da onları itmeyeceksin. Ya yokluklarında yalnızlıktan şikayet etmeyeceksin ya da yol arkadaşlarını yolsa asla kaybetmeyeceksin.

Gram karım yoktu hayatımdaki varlığından, zararına seviyordum seni.

Yaptığınız onca şey bir kör içinse, göreceğiniz tek şey nankörlük olur.

Zamanını ayırmadığın günlerde gitmek farz oldu bana. Kalmanın o ezik gurursuzluğunu yaşamaktansa gitmenin asil gururunu seçtim.

Anlaşılmayı beklememe karar vereli çok uzun zaman oldu. Yoruluyorum insanların beni anlamalarını bekledikçe.

Adını biliyorum, kokunu, gülüşünü, susuşunu… Başka bir şeyi de bilmeyi istemem zaten. Ben sadece seni bilirim.

Tecrübe daha önce yediğin kazıkların toplamıdır.

Sen aklım ile yüreğim arasında kaldığım en güzel çıkmazımdın.

Sana olan sevgimin tarifi yok. Hani yere göğe sığdıramamak değil de yeri göğü sen bilmek gibi.

Gönül tahtında biri varken, aklına başka birini koyamazsın. Bedenin o yükü kaldıramaz.

Konuşacak belki söyleyecek çok şey var ama ben hiçbir şey yapmıyorum, yapamıyorum. Çünkü kendimi yormaya değmiyor.

Kızgın değildim ama eskisi gibi sevebilecek bir nedenim de yoktu.

Dünyalara değişemediğin insan gün gelir insanlara değişir seni.

Doğru bildiğim şeyi yaparak kimin gitmesine sebep olduysam, yolları açık olsun.