Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
109123
ALTIN
146.181
DOLAR
3.4028
STERLİN
4.4898
EURO
4.0846
Dolar/TL haftaya düşüşle başladı
Dolar/TL haftaya düşüşle başladı
Beşiktaş gözünü Avrupa'ya çevirdi
Beşiktaş gözünü Avrupa'ya çevirdi
Kardemir Karabükspor transferde titiz davrandı
Kardemir Karabükspor transferde titiz davrandı
Manchester United puan kaybetti
Manchester United puan kaybetti
Güneş: Kazanma isteğimiz sahaya yansıdı
Güneş: Kazanma isteğimiz sahaya yansıdı

Kapak Sözler - En Yeni Laf Koyan Sözler 2018

Birbirinden farklı kategorilerde bulabileceğiniz kapak sözler, düşüncelerinizi diğer insanlara göstermenin en kolay yolu olacaktır.

Kapak Sözler - En Yeni Laf Koyan Sözler 2018

Birbirinden farklı kategorilerde bulabileceğiniz kapak sözler, düşüncelerinizi diğer insanlara göstermenin en kolay yolu olacaktır.

11 Eylül 2017 Pazartesi 10:47
0 Okunma
Kapak Sözler - En Yeni Laf Koyan Sözler 2018

Ruh halinize ve yaşadıklarınıza uygun tüm http://www.eguzelsozler.com sitemizde bulabilirsiniz. Sevgilinize güzel sözler yazmak istiyor fakat ne yazacağınızı bilemiyorsanız sitemiz tam da size göre. Sürekli yenilenen ve güncellenen yazılarımızla en trend sözlerin bu sitede olduğunu unutmayın. Birbirinden farklı kategorilerde bulabileceğiniz kapak sözler, düşüncelerinizi diğer insanlara göstermenin en kolay yolu olacaktır. Laf koyan sözleri kapak sözler bölümünden rahatlıkla bulabilirsiniz.

Siz de çevrenize duygularınızı tam anlamıyla ifade edemiyor, kendinizi anlatacak kelimeleri bir araya getiremiyorsanız yazılarımız hislerinizi söylemenizi kolaylaştıracaktır. Kardeşlik sözleri, kapak laflar, sevgiliye güzel sözler gibi birçok kategorinin bulunduğu sitemizde dilediğiniz türde yazılar ve sözler bulabilirsiniz.

Kapak Sözler

Sanmıştım ki isteyince olur. Sadece istemenin işe yaramadığını gördüğüm günlerdeyim. Bekleyerek olacağına inanıyorum…

Fazla gayret aşktan kaçarmış. Bırak nasibinde ne varsa yoluna çıksın. Gelene de gidene de razı ol.

Ruh hastası olmak o kadar da kolay değil. Mesela ben yıllarımı verdim.

Geride bıraktığında boşluklarını dolduramayacağın insanlardan ya gitmeyeceksin, ya da onları itmeyeceksin. Ya yokluklarında yalnızlıktan şikayet etmeyeceksin ya da yol arkadaşlarını yolsa asla kaybetmeyeceksin.

Gram karım yoktu hayatımdaki varlığından, zararına seviyordum seni.

Yaptığınız onca şey bir kör içinse, göreceğiniz tek şey nankörlük olur.

Zamanını ayırmadığın günlerde gitmek farz oldu bana. Kalmanın o ezik gurursuzluğunu yaşamaktansa gitmenin asil gururunu seçtim.

Anlaşılmayı beklememe karar vereli çok uzun zaman oldu. Yoruluyorum insanların beni anlamalarını bekledikçe.

Adını biliyorum, kokunu, gülüşünü, susuşunu… Başka bir şeyi de bilmeyi istemem zaten. Ben sadece seni bilirim.

Tecrübe daha önce yediğin kazıkların toplamıdır.

Sen aklım ile yüreğim arasında kaldığım en güzel çıkmazımdın.

Sana olan sevgimin tarifi yok. Hani yere göğe sığdıramamak değil de yeri göğü sen bilmek gibi.

Gönül tahtında biri varken, aklına başka birini koyamazsın. Bedenin o yükü kaldıramaz.

Konuşacak belki söyleyecek çok şey var ama ben hiçbir şey yapmıyorum, yapamıyorum. Çünkü kendimi yormaya değmiyor.

Kızgın değildim ama eskisi gibi sevebilecek bir nedenim de yoktu.

Dünyalara değişemediğin insan gün gelir insanlara değişir seni.

Doğru bildiğim şeyi yaparak kimin gitmesine sebep olduysam, yolları açık olsun.

Laf koyan kapak sözler için sitemizi ziyaret edebilirsiniz http://www.eguzelsozler.com/kapak-sozler/

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kapak SözlerLaf Koyan SözlerKapak Laflar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vatandaşlar Malatya'daki FETÖ'cü sanıklara ip attı
Vatandaşlar Malatya'daki FETÖ'cü sanıklara ip attı
Mardin'de suikast silahları ele geçirildi
Mardin'de suikast silahları ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası devam ediyor
Hakkari'de terör saldırısı: 3 asker yaralı
Hakkari'de terör saldırısı: 3 asker yaralı
Hava sıcaklıkları artacak
Hava sıcaklıkları artacak
Erdoğan: İslam ülkeleri Arakan için birlikte mücadele etmeli
Erdoğan: İslam ülkeleri Arakan için birlikte mücadele etmeli
Korgeneral Temel Malatya'daki darbe girişimi davasında tanıklık yapacak
Korgeneral Temel Malatya'daki darbe girişimi davasında tanıklık yapacak
PKK'lı teröristlerin katlettiği iş adamı son yolculuğuna uğurlandı
PKK'lı teröristlerin katlettiği iş adamı son yolculuğuna uğurlandı
BATI TRAKYA TÜRK CUMHURİYETİ
BATI TRAKYA TÜRK CUMHURİYETİ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ