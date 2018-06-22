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Kanter FETÖ'cü akademisyenlerin yükselmelerini sağlamış

NBA'da oynayan basketbolcu Enes Kanter'in babası Mehmet Kanter hakkında FETÖ/PDY'ye üye olduğu gerekçesiyle hazırlanan iddianamede, sanığın örgütle ilişkili akademisyenlerin hazırladıkları makalelere onay vererek yükselmelerini sağladığı belirtildi.

Kanter FETÖ'cü akademisyenlerin yükselmelerini sağlamış

NBA'da oynayan basketbolcu Enes Kanter'in babası Mehmet Kanter hakkında FETÖ/PDY'ye üye olduğu gerekçesiyle hazırlanan iddianamede, sanığın örgütle ilişkili akademisyenlerin hazırladıkları makalelere onay vererek yükselmelerini sağladığı belirtildi.

22 Haziran 2018 Cuma 11:45
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Kanter FETÖ'cü akademisyenlerin yükselmelerini sağlamış

TEKİRDAĞ - NBA'da oynayan basketbolcu Enes Kanter'in babası Mehmet Kanter hakkında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na üye olduğu gerekçesiyle hazırlanan iddianamede, sanığın örgütle ilişkili akademisyenlerin hazırladıkları makalelere onay vererek yükselmelerini sağladığı bilgisi yer aldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden ihraç edilen Mehmet Kanter hakkında hazırlanan iddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı.

İddianamede, sanığın görev yaptığı Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ), KHK ile ihraç edildiği İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde örgüt adına eylemde bulunduğu ve örgütün toplantılarına katıldığı belirtildi.

Örgütün mali kaynakları ve yapılanmasının detaylarıyla anlatıldığı iddianamede, devlet kademelerindeki yapılanmaya ve sızılan yerin önemine göre örgüt içerisindeki mahremiyetin arttığına işaret edildi.

İddianamede ifadesi yer alan "Aziz" kod adlı gizli tanık, Mehmet Kanter'in Namık Kemal Üniversitesi'nde oluşturulan akademisyenlerin yer aldığı etik kurulunda görevli olduğunu belirterek, bu heyetin akademisyenlerin hazırladıkları makalelere onay verdiğini, onay verilen makalelerin YÖK'e gönderildiğini, böylece akademik yükselmenin sağlandığını anlattı.

Gizli tanık, Mehmet Kanter dışında 3 kişinin daha bu heyette yer aldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Etik kurulu, akademisyenlerin yapmış olduğu çalışmaları akademik dergilerde yayınlayabilmek için 'etik olup olmadığı' yönünde onay veriyordu. Etik kurulu onayı alan bir akademisyen bilimsel çalışmalar yapabiliyor, bu çalışmayı akademik dergilerde makaleler halinde yayınlayabiliyor, yapmış olduğu yayımlamalar sonrasında YÖK'ten puan ya da puanlar alabiliyor, almış olduğu puanlar o akademisyenin performansını belirliyor, akademisyenler performanslarına göre doçent ya da profesörlüğe yükselebiliyor.

Bu şekilde akademisyenlerin puanların yüksek tutulması için makaleler düzenleniyor. Bu makaleler NKÜ'de Mehmet Kanter, Ahmet G, Cevat A, Murat A. ve Selim S. isimli kişilerin önderliğinde yapılıyordu. Önderlik yapan bu şahıslar FETÖ ile iltisaklı. FETÖ'cüler, kendi örgüt üyelerinin önünü açarak akademik yükselmelerini sağlamak ya da karşıt olan akademisyenlerin yükselmelerini engellemek adına makalelerin akışını sağlıyorlardı."

İddianamede, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün akademik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ifadeleri alınan Mehmet E, Salim D, Hakan G. ve Turan K'nin, Mehmet Kanter ile aynı "sohbet grubu"nda olduklarını beyan ettikleri kaydedildi.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 47 sayfalık iddianamede, sanık Mehmet Kanter'in, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
NBAFETÖAkademisyenler
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