Kanserli çocuklara umut oldu

Didem Balçın doğum gününde bir iyilik hareketi başlattı. Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) adına bir hesap açan güzel oyuncu, kendisine hediye vermek isteyen sevenlerinden bu hesaba bağış yapmalarını istedi. Çok kısa sürede yüklü miktarda bağış toplandı.

Sinema ve dizilerin aranan yüzlerinden Didem Balçın, yeni yaşını 18 Mayıs’ta kutlayacak. Ünlü yıldız, o özel gün öncesinde anlamlı bir kampanya başlattı. Güzel oyuncu, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) adına bir hesap açtı ve kendisine hediye vermek isteyen sevenlerinden bu hesaba bağış yapmalarını istedi.

“BİR HAYALİM VAR” DEDİ KAÇUV’A DESTEK İSTEDİ

Didem Balçın, sosyal medyada yaptığı paylaşımda sevenlerine şöyle seslendi: “Doğum günlerimi ne kadar önemsediğimi beni tanıyan herkes bilir. Benim için bu önemli günde bu kez farklı bir isteğim olacak beni sevenlerden ve doğum günümde beni mutlu etmek isteyenlerden. Bir hayalim var; tedavisi aksayan ve risk taşıyan kanserli çocuklarımıza daha uygun bir ortam yaratmak. Eğer siz de küçük büyük demeden bana ufak bir armağan vermek isterseniz, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı adına açtığım hesaba bağış yapabilirsiniz. Bağış yapan herkesi göreceğim ve teşekkür edeceğim. Şimdiden başlarsak 18 Mayıs en mutlu günüm olacak. Desteklerinizi, yani hediyelerinizi bekliyorum. Bu arada 10.800 TL bir çocuğun 1 yıllık tüm masraflarını karşılıyormuş. Anne, baba, çocuk tedavi süresince aynı odada kaldığı için anne-baba masrafı da buna dahil ediliyormuş. Heyecanım çok büyük. Şimdiden iyi ki doğdum. https://iyilikpaylas.org/kampanyalar/didem-balcin-dogum-gununu-kacuva-bagisliyor/linkine girip bağışınızı yapın.”

SEVENLERİ KAYITSIZ KALMADI HESABA BAĞIŞ YAĞDI

Didem Balçın’ın çağrısına takipçileri duyarsız kalmadı, açılan hesapta kısa süre içinde kanserli çocuklar için yüklü miktarda bağış birikti. Ünlü oyuncu sevincini şu mesajla paylaştı: “Yaslanmışım arkama, bir mutluyum bir mutlu. Doğum günüme daha çok var ama başlattığım kampanyada şimdiden bayağı para birikti. Halen bekliyorum hediyelerinizi.”

Haber: Aziz Karataş