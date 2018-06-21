Kandil'de PKK'nın 35 önemli ismini bitirdik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Müftülük Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap ediyor.

"Bu adamlara bu ülke teslim edilebilir mi?"

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada,"Son günlerde Bay Muharrem'le ilgili çıkanları duyuyorsunuz değil mi? Sosyal medyada yayınlananları duyuyorsunuz değil mi? Bunlarda her numara var mı? Adam dershane işletmiş, oradaki görevlilerin sigorta primini ödememiş. Daha ne diyeyim, bu adamlara bu ülke teslim edilebilir mi? Onun için bunlara bir Osmanlı tokadı gerekir." dedi.

"Bazı sahtekar medya grupları, bizim bu şehir hastanelerine gölge düşürmek istiyorlar." diyen Erdoğan, "Sizin buna gücünüz yetmez. Sizin sahtekarlığınız size kalır." ifadesini kullandı.

"Ülkemizde siyasetin kalibresini artırdık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"AK Parti olarak 16 yıl boyunca sadece ülkemizi büyütmedik, aynı zamanda bu kokuşmuş anlayışla da mücadele ettik. Ülkemizde siyasetin kalibresini artırdık."

Siyasetin gönül, sevda ve aşk işi olduğunu söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Siyaset, belli ilkelerle, prensiplerle, değerlerle yapılan, yapılması gereken bir vazifedir. Ahlakı, değeri, omurgası olmayan siyasetin ne ülkeye ne de millete bir faydası yoktur. Rüzgar gülü gibi esintiye bakarak yön değiştiren bir siyasi anlayışın varacağı yer ilkesizlik bataklığıdır."

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Muharrem, sen şimdi açıkla, sandıktan eğer birinci çıkmazsan siyaseti bırakıyor musun, onu söyle? Seni zaten Bay Kemal başından defetmek için aday yaptı, bunu anlamıyor musun?"diye konuştu.

Kandil operasyonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kandil'e düzenlenen operasyonlara ilişkin, "İkinci operasyonda bunların liderler toplantısını yakaladık ve 35 önemli ismi orada bitirdik." dedi.