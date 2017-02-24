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Kandil'de 27 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 22 Şubat'ta düzenlenen hava harekatında, 27 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kandil'de 27 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 22 Şubat'ta düzenlenen hava harekatında, 27 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

24 Şubat 2017 Cuma 10:43
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Kandil'de 27 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 22 Şubat'ta düzenlenen hava harekatında 27 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, 22 Şubat'ta 14.30-15.15 saatleri arasında Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, Türk Hava Kuvvetleri̇ne ai̇t savaş uçakları i̇le hava harekatı düzenlenmişti.

Hava harekatında üç barınma yeri imha edildi. Daha sonra yapılan tespit çalışmaları sonucunda, harekat sonrası 27 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
IrakKandilTürk Hava Kuvvetleri̇Genelkurmay Başkanlığı
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