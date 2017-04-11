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Kanada'da kullanılan oylar Türkiye'ye getirildi

Anayasa değişikliği halk oylaması kapsamında Toronto ve Vancouver'da kullanılan oyların bulunduğu sekiz torba, tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na ulaştırıldı.

Kanada'da kullanılan oylar Türkiye'ye getirildi

Anayasa değişikliği halk oylaması kapsamında Toronto ve Vancouver'da kullanılan oyların bulunduğu sekiz torba, tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na ulaştırıldı.

11 Nisan 2017 Salı 16:25
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Kanada'da kullanılan oylar Türkiye'ye getirildi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili anayasa değişikliği için 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması kapsamında 7-9 Nisan'da Kanada'nın Toronto ve Vancouver kentinde kullanılan oylar, Türkiye'ye getirildi.

Diplomatik kurye ve bazı siyasi parti temsilcilerinin nezaretinde Türk Hava Yollarına (THY) ait tarifeli uçakla Kanada'dan Türkiye'ye yollanan oyların bulunduğu 8 torba, saat 14.50'de İstanbul'a ulaştı.

Uçağın arka kapısından indirilen torbalar, tek tek apronda bekletilen araçlara yüklendi.

Kanada'dan gelen oy torbalarının 6'sının Toronto'dan, 2'sinin ise Vancouver'dan getirildiği öğrenildi.

Oy torbaları, yetkililerin nezaretinde havalimanında bulunan Yüksek Seçim Kurulu Merkezine götürülerek, görevlilere teslim edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi16 NisanKanadaHalk Oylaması
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