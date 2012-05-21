Kan karşılığı alışveriş yapıyorlar

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda, ''Antidemokratik dönemlerde işini büyütenler, kazancını artıranlar, işleri ciddi manada tıkırında olanlar oldu. Ama bu bir avuç seçkin büyürken, bu bir avuç seçkinin işleri tıkırında giderken Türkiye'de geride kalanların tamamı yoksullaştı, işsiz kaldı, çarklar durdu, kepenkler kapandı. Gazetelerde çarşaf çarşaf belli markalar karalanırken, bazı imtiyazlılar pazarda rakipsiz kaldılar, tek kaldılar, tekel oldular'' dedi.

Yeni Anayasa

Erdoğan, anayasa çaılşmalarıyla ilgili olarak, ''Yeni bir anayasa konusunda bizim parti olarak, hükümet olarak hiçbir önyargımız yok. Elbette ülkenin ve milletin sınırları bizim sınırlarımızdır. Ama bu sınırlar dairesinde huzuru, barışı, refahı, dayanışmayı, kardeşliği pekiştirmek isteyen her adımın yanında oluruz, arkasında oluruz. Dayatma ile yapılan reformların, dayatma ile yapılan anayasaların Türkiye'ye fayda sağlamadığını tam tersine zarar getirdiğini hep birlikte gördük ve yaşadık'' dedi.

Başbakan Erdoğan, ''Yeni bir anayasa için oluşan fırsatın hiçbir şekilde dayatma ile zorlama ile heba edilmesini istemeyiz. 12 Haziran seçimlerinin hemen akşamı biz yeni anayasa ile ilgili çalışmaları zaten başlatmıştık. Aradan yaklaşık 1 yıl geçti, gerçekten yeni anayasa için şu anda dahi çok ciddi bir birikim oluştu'' dedi.

Terör

Başbakan Erdoğan, ''Birileri gitmiş Kuzey Irak'ta, Kandil Dağı'nda bir taşeronluk ofisi açmış. Bu taşeronluk ofisinde ne yazık ki kanla alışveriş yapılıyor, canla alışveriş yapılıyor. Oradan sadece belli kişiler, belli gruplar da değil, altını çizerek söylüyorum Türkiye'ye karşı hasmane tutumu olan belli ülkeler, belli odaklar da gidiyor kan karşılığı, can karşılığı alışveriş yapıyorlar'' diye konuştu.

Erdoğan, ''Böyle her işe uygun taşeron bir firma varken o firmayı kiralayanlar, o firmanın faaliyetlerine neden engel olsunlar. Türkiye'de adının başında milletvekili sıfatı olanlar, adının başında genel başkan sıfatı olanlar, pervasızca çıkıp dağdaki gençleri teşvik edebiliyorlar. Neden? Çünkü onlar da o taşeronluk ofisinden besleniyor, onlar da oradan nemalanıyorlar'' dedi.

Başbakan Erdoğan, ''Kürt kökenli kardeşlerimin çocukları dağda ölürken, bizim gençlerimiz, polisimiz, askerimiz şehit olurken bu baronlar semirdikçe semiriyor'' diye konuştu.

Ekonomik değerlendirmeler

Başbakan Erdoğan, ''En kötü rakamlar geride kaldı. Her yıl cari açık rakamlarının aşağı doğru seyredeceğini ifade etmiştim, bu öngörümüzde gerçekleşiyor. Aylık değerlendirmeler yanıltıcı olabilir, zaman zaman inişler çıkışlar olabilir, ama yıllık bazda cari açık öngördüğümüz gibi geriye doğru gidiyor. Teşvik sistemiyle yatırımlar ilerledikçe bir müddet sonra olumlu etkilerini de inşallah birlikte göreceğiz. Enerjide, petrol fiyatlarında olağanüstü bir artış olmazsa, 2012'de de cari açıkta düşme eğilimi sürecektir. Olumsuz senaryolar karşısında da tedbirlerimiz var'' dedi.

Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda, ''Avrupa'daki krizin Türkiye'de üzerindeki etkisini minimum seviyede tutmak için tedbirleri kararlılıkla yürütüyoruz'' diye konuştu.