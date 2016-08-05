Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118235
ALTIN
162.680
DOLAR
3.8382
STERLİN
5.3283
EURO
4.7205
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Kan bağışı 'demokrasi nöbetleri'yle arttı

FETÖ'nün darbe girişimini protesto etmek amacıyla meydanlara çıkan vatandaşlar, hem demokrasi nöbeti tutuyor hem de kan bağışında bulunuyor.

Kan bağışı 'demokrasi nöbetleri'yle arttı

FETÖ'nün darbe girişimini protesto etmek amacıyla meydanlara çıkan vatandaşlar, hem demokrasi nöbeti tutuyor hem de kan bağışında bulunuyor.

05 Ağustos 2016 Cuma 13:02
545 Okunma
Kan bağışı 'demokrasi nöbetleri'yle arttı

 Türk Kızılayı Doğu Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Serdal Ucuz, yaptığı açıklamada, demokrasi nöbeti başladığından beri kan bağışında ciddi oranda artış yaşandığını söyledi.

Darbeye karşı kahramanca bir duruş sergileyen vatandaşların bu duruşlarını demokrasi nöbetiyle de devam ettirdiklerini anımsatan Ucuz, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız burada kahramanlıklarını kan vererek de devam ettiriyor. Yaralı insanlara yardım etmek istiyor. Demokrasi Meydanı'ndaki kan merkezimizde günlük kan bağışı oranı 4 kat arttı. Daha önce günde 60 ünite civarında kan toplanırken demokrasi nöbetleri başladığından beri günlük 250 ünite kan toplanıyor . Vatandaşlarımız yaralı insanlara yardım etmek için çabalıyor."

Türk Kızılayı Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Dila Baran da darbe girişimine kendilerinin de anında reaksiyon gösterdiğini, tüm Kızılay personelinin meydanlarda yer aldığını, demokrasi nöbetlerine destek verdiğini söyledi.

Baran, hem darbe girişimi hem de sonrasında vatandaşlarla meydanlarda el ele demokrasi nöbetlerine katıldıklarına işaret ederek, "Halkımızın yanındayız. Meydanlarda olmaya devam edeceğiz. El ele olmayı sürdüreceğiz. Yalnız değilsiniz. Kızılay, Türk halkı olmak üzere tüm dünya mazlumlarının yanında." dedi. 

"Halkımızın demokrasi nöbetine yoğun katılımı kan bağışı kampanyalarına da olumlu yansıdı"

Bölge halkının kampanyalara yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Baran, şunları kaydetti:

"Kan merkezlerindeki görevlilerimiz çok geç saatlere kadar meydanlarda hem nöbet tutuyor hem de stantlar açarak bağışları kabul ediyor. Halkımızın demokrasi nöbetine yoğun katılımı kan bağışı kampanyalarına da olumlu yansıdı. Çok faydasını gördük. Halkımız zaten Kızılay dostu. Kan bağışına son dönemlerde yoğun ilgi gösteriyorlardı. Darbe girişimi sonrası ilgi çok çok arttı. Bugün itibarıyla bağış miktarı yüzde 20 arttı. İlerleyen günlerde bu rakamın daha da yukarılara çıkmasını hedefliyoruz."

Kızılay'a kan bağışında bulunan Giresun Defterdarı Musa Koçulu, sürekli kan bağışçısı olduğunu belirterek, bu kez demokrasi nöbeti tutulan bir akşamda kan bağışı yaptığını anlattı.

İnsanların güçlerine göre demokrasiye sahip çıkmaya çalıştığını dile getiren Koçulu, "Bazı insanlar canlarını feda ederek demokrasiyi korumaya çalıştı. Bazıları da kanlarını dökerek yaralandı. Gerçekten bizim de bu anlamda bir katkımız olacaksa kendimizi mutlu hissederiz. Her zaman ülkemizin ve milletimizin bölünmemesi, bayrağımızın inmemesi ve ezanlarımızın susmaması için millet olarak her türlü gayreti, canımız ve kanımızla ortaya koymak zorundayız. Koyuyoruz da inşallah." dedi. 


AA

Son Güncelleme: 05.08.2016 13:04
Anahtar Kelimeler:
Türk KızılayıDoğu Akdeniz Bölge Kan Merkezi MüdürüDemokrasi NöbetiKan Bağışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ