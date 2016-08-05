Kan bağışı 'demokrasi nöbetleri'yle arttı

Türk Kızılayı Doğu Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Serdal Ucuz, yaptığı açıklamada, demokrasi nöbeti başladığından beri kan bağışında ciddi oranda artış yaşandığını söyledi.

Darbeye karşı kahramanca bir duruş sergileyen vatandaşların bu duruşlarını demokrasi nöbetiyle de devam ettirdiklerini anımsatan Ucuz, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız burada kahramanlıklarını kan vererek de devam ettiriyor. Yaralı insanlara yardım etmek istiyor. Demokrasi Meydanı'ndaki kan merkezimizde günlük kan bağışı oranı 4 kat arttı. Daha önce günde 60 ünite civarında kan toplanırken demokrasi nöbetleri başladığından beri günlük 250 ünite kan toplanıyor . Vatandaşlarımız yaralı insanlara yardım etmek için çabalıyor."

Türk Kızılayı Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Dila Baran da darbe girişimine kendilerinin de anında reaksiyon gösterdiğini, tüm Kızılay personelinin meydanlarda yer aldığını, demokrasi nöbetlerine destek verdiğini söyledi.

Baran, hem darbe girişimi hem de sonrasında vatandaşlarla meydanlarda el ele demokrasi nöbetlerine katıldıklarına işaret ederek, "Halkımızın yanındayız. Meydanlarda olmaya devam edeceğiz. El ele olmayı sürdüreceğiz. Yalnız değilsiniz. Kızılay, Türk halkı olmak üzere tüm dünya mazlumlarının yanında." dedi.

"Halkımızın demokrasi nöbetine yoğun katılımı kan bağışı kampanyalarına da olumlu yansıdı"

Bölge halkının kampanyalara yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Baran, şunları kaydetti:

"Kan merkezlerindeki görevlilerimiz çok geç saatlere kadar meydanlarda hem nöbet tutuyor hem de stantlar açarak bağışları kabul ediyor. Halkımızın demokrasi nöbetine yoğun katılımı kan bağışı kampanyalarına da olumlu yansıdı. Çok faydasını gördük. Halkımız zaten Kızılay dostu. Kan bağışına son dönemlerde yoğun ilgi gösteriyorlardı. Darbe girişimi sonrası ilgi çok çok arttı. Bugün itibarıyla bağış miktarı yüzde 20 arttı. İlerleyen günlerde bu rakamın daha da yukarılara çıkmasını hedefliyoruz."

Kızılay'a kan bağışında bulunan Giresun Defterdarı Musa Koçulu, sürekli kan bağışçısı olduğunu belirterek, bu kez demokrasi nöbeti tutulan bir akşamda kan bağışı yaptığını anlattı.

İnsanların güçlerine göre demokrasiye sahip çıkmaya çalıştığını dile getiren Koçulu, "Bazı insanlar canlarını feda ederek demokrasiyi korumaya çalıştı. Bazıları da kanlarını dökerek yaralandı. Gerçekten bizim de bu anlamda bir katkımız olacaksa kendimizi mutlu hissederiz. Her zaman ülkemizin ve milletimizin bölünmemesi, bayrağımızın inmemesi ve ezanlarımızın susmaması için millet olarak her türlü gayreti, canımız ve kanımızla ortaya koymak zorundayız. Koyuyoruz da inşallah." dedi.