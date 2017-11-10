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Kamuya KPSS ile 2 bin 38 personel alınacak

Çalışma ve Sosyal Bakanlığınca, kamu görevine ilk defa atanacaklar için KPSS 2017/2 merkezi yerleştirmelerinde ilan edilecek kadro ve pozisyonlar ÖSYM'ye gönderildi.

Kamuya KPSS ile 2 bin 38 personel alınacak

Çalışma ve Sosyal Bakanlığınca, kamu görevine ilk defa atanacaklar için KPSS 2017/2 merkezi yerleştirmelerinde ilan edilecek kadro ve pozisyonlar ÖSYM'ye gönderildi.

10 Kasım 2017 Cuma 11:55
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Kamuya KPSS ile 2 bin 38 personel alınacak

Çalışma ve Sosyal Bakanlığınca, kamu görevine ilk defa atanacaklar için Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2017/2 merkezi yerleştirmelerinde ilan edilecek kadro ve pozisyonlar ÖSYM'ye gönderildi. Buna göre, bu ay içinde merkezi yerleştirme ile 2 bin 38 personel alınacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının yerleştirme yapılmasını istedikleri B Grubu kadro ve pozisyonlar ile bunlara ait nitelikler, Devlet Personel Başkanlığınca Nitelik Kod Kılavuzu ve mer'i mevzuat açısından incelenerek ilan edilmek üzere ÖSYM'ye gönderildi.

Söz konusu yerleştirme için adaylar tercihlerini 14-23 Kasım tarihleri arasında ÖSYM'ye yapabilecek.

Ayrıca 90 kamu kurum ve kuruluşunca toplam 2 bin 38 kadro ve pozisyon için yerleştirme talebinde bulunuldu. Talep edilen toplam kadro ve pozisyonların 208'i ortaöğretim, 918'i önlisans ve 912'si ise lisans düzeyinde olacak.

Bu kadro ve pozisyonların kamu kurum ve kuruluşlarına göre dağılımı, "190 sayılı KHK'ya tabi kurumlar (üniversiteler hariç) 718, üniversiteler 164, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) bin 140, diğer (Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Darülaceze Başkanlığı) 16" olarak belirlendi.

Talep edilen toplam kadroların hizmet sınıflarına göre dağılımı ise "Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 426, Teknik Hizmetler Sınıfı 297, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı 127, Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 41, Yardımcı Hizmetler Sınıfı 7" şeklinde açıklandı.

KİT pozisyonlarına ise öğrenim durumlarına göre ortaöğretim 134, önlisans 504 ve lisans düzeyinde 502 kişi alınacak.

2017/2 yerleştirmeleri kapsamında atama yapılacak kadro ve pozisyonlara ilişkin detaylı bilgiler, "www.turkiye.gov.tr" internet adresinde bugün itibarıyla yer alacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Çalışma Ve Sosyal BakanlığıKPSSÖSYM
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