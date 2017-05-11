Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
95968
ALTIN
140.642
DOLAR
3.5800
STERLIN
4.6079
EURO
3.8889
Dikenden kürdan
Dikenden kürdan
Kediler için 'kasis' oldular
Kediler için 'kasis' oldular
e-Gameshow Fuarı kapılarını açtı
e-Gameshow Fuarı kapılarını açtı
AB’de sınır kontrolleri uzatıldı
AB’de sınır kontrolleri uzatıldı
Bu hafta 9 film vizyonda
Bu hafta 9 film vizyonda

Kamuran Yüksek, PKK/KCK adına iş ve eylemlerde bulunmuş

DBP Eş Genel Başkanı Yüksek'in, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 8 yıl 9 ay hapse çarptırılmasına ilişkin gerekçeli karar açıklandı.

Kamuran Yüksek, PKK/KCK adına iş ve eylemlerde bulunmuş

DBP Eş Genel Başkanı Yüksek'in, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 8 yıl 9 ay hapse çarptırılmasına ilişkin gerekçeli karar açıklandı.

11 Mayıs 2017 Perşembe 13:28
53 Okunma
Kamuran Yüksek, PKK/KCK adına iş ve eylemlerde bulunmuş

Demokratik Bölgeler Partisi (DBPEş Genel Başkanı Kamuran Yüksek'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapse çarptırılmasına ilişkin gerekçeli karar açıklandı.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince açıklanan 102 sayfalık gerekçeli kararda, terör örgütü PKK/KCK'nın yapılanması ve örgütün talimatları doğrultusunda Yüksek'in sözde "demokratik özerklik"le ilgili sözlerine yer verildi.

Kararda, Yüksek'in DTK yapılanmasında üst düzey yönetici konumunda olduğu, terör örgütü PKK/KCK'nın basın sözcüsü gibi hareket ettiği belirtildi.

"Teröristleri sahiplenmiştir"

Sanığın konuşmalarında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı ve örgüt adına kırsal ve şehir yapılanmasında silahlı faaliyet yürüten örgüt mensuplarını överek sahiplendiği kaydedilen kararda, şunlar yer aldı:

"Terör örgütüne müzahir yayın organları ve internet siteleri aracılığıyla yaptığı açıklamalarında, bölge halkının sorunlarıyla il, ilçe yönetimlerinin ve belediyelerin daha aktif olarak ilgilenmesi ve sorunlarının çözüme ulaşması gerektiğini bildirmiştir. Açıklamalarla 'direniş ve özerklik' çağrılarında bulunmuştur. Konuşmalarda 'güvenlik kuvvetlerinin bölgede sürekli olarak sivil insanları katlettiği' şeklinde asılsız iddialarda bulunarak operasyonlarda ölen ve yakalanan teröristleri sahiplenmiştir."

Kararda, "Ölen örgüt mensuplarının yakınlarının belediye adına temizlik, sayaç okuma gibi işlerde çalıştırılmak üzere işe alındığı bilinmekte, bu hususta belediye ve meclislerin gerekli çalışmaları yapması, ayrıca halen çalışan ve terör örgütüne sempati duymayan çalışanların işten çıkarılması (iç temizlik) hususlarının not alındığı değerlendirilmiştir." denildi.

Terör örgütü PKK'dan talimat almış

Yüksek'in terör örgütü PKK'dan talimat aldığına yer verilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Sanık, siyasi faaliyet görüntüsü altında örgüt adına iş ve eylemlerde bulunmuştur. Sanığın örgüt içerisindeki pozisyonu bir kısım etkinlik ve protesto gösterilerinde toplanan müzahir kitlenin eylemlere katılmasını organize etme, sağlama ve grubu yönlendirme, bu kitlelere yönelik eylem çağrısı ve örgüt propagandası içeren konuşmalar yapma şeklindeki çeşitlilik, süreklilik ve yoğunluk gösteren eylem ve faaliyetlerinin silahlı terör örgütü üyeliği boyutuna ulaşmıştır. Sanık tarafından gerçekleştirilen, geniş halk kitlelerine ulaşan konuşmalar aynı şekilde örgütün talimatları doğrultusunda organize edilmiştir."

AA

Anahtar Kelimeler:
Demokratik Bölgeler PartisiDbpKamuran YüksekPKKTerörTerör örgütü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Firari FETÖ'cü Uslu ve Opçin hakkında soruşturma başlatıldı
Firari FETÖ'cü Uslu ve Opçin hakkında soruşturma başlatıldı
Ağrı'da yola tuzaklanan patlayıcılar imha edildi
Ağrı'da yola tuzaklanan patlayıcılar imha edildi
'Boşanma süreci danışmanlığı' yaygınlaştırılacak
'Boşanma süreci danışmanlığı' yaygınlaştırılacak
HSYK'da yeni döneme 'FETÖ listesi' bırakılmadı
HSYK'da yeni döneme 'FETÖ listesi' bırakılmadı
HDP'li Milletvekilleri Ertan ve Taşdemir hakkında fezleke
HDP'li Milletvekilleri Ertan ve Taşdemir hakkında fezleke
'Üniversitelerde 392 Suriyeli akademisyen çalışıyor'
'Üniversitelerde 392 Suriyeli akademisyen çalışıyor'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ