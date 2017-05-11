Kamuran Yüksek, PKK/KCK adına iş ve eylemlerde bulunmuş

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapse çarptırılmasına ilişkin gerekçeli karar açıklandı.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince açıklanan 102 sayfalık gerekçeli kararda, terör örgütü PKK/KCK'nın yapılanması ve örgütün talimatları doğrultusunda Yüksek'in sözde "demokratik özerklik"le ilgili sözlerine yer verildi.

Kararda, Yüksek'in DTK yapılanmasında üst düzey yönetici konumunda olduğu, terör örgütü PKK/KCK'nın basın sözcüsü gibi hareket ettiği belirtildi.

"Teröristleri sahiplenmiştir"

Sanığın konuşmalarında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı ve örgüt adına kırsal ve şehir yapılanmasında silahlı faaliyet yürüten örgüt mensuplarını överek sahiplendiği kaydedilen kararda, şunlar yer aldı:

"Terör örgütüne müzahir yayın organları ve internet siteleri aracılığıyla yaptığı açıklamalarında, bölge halkının sorunlarıyla il, ilçe yönetimlerinin ve belediyelerin daha aktif olarak ilgilenmesi ve sorunlarının çözüme ulaşması gerektiğini bildirmiştir. Açıklamalarla 'direniş ve özerklik' çağrılarında bulunmuştur. Konuşmalarda 'güvenlik kuvvetlerinin bölgede sürekli olarak sivil insanları katlettiği' şeklinde asılsız iddialarda bulunarak operasyonlarda ölen ve yakalanan teröristleri sahiplenmiştir."

Kararda, "Ölen örgüt mensuplarının yakınlarının belediye adına temizlik, sayaç okuma gibi işlerde çalıştırılmak üzere işe alındığı bilinmekte, bu hususta belediye ve meclislerin gerekli çalışmaları yapması, ayrıca halen çalışan ve terör örgütüne sempati duymayan çalışanların işten çıkarılması (iç temizlik) hususlarının not alındığı değerlendirilmiştir." denildi.

Terör örgütü PKK'dan talimat almış

Yüksek'in terör örgütü PKK'dan talimat aldığına yer verilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Sanık, siyasi faaliyet görüntüsü altında örgüt adına iş ve eylemlerde bulunmuştur. Sanığın örgüt içerisindeki pozisyonu bir kısım etkinlik ve protesto gösterilerinde toplanan müzahir kitlenin eylemlere katılmasını organize etme, sağlama ve grubu yönlendirme, bu kitlelere yönelik eylem çağrısı ve örgüt propagandası içeren konuşmalar yapma şeklindeki çeşitlilik, süreklilik ve yoğunluk gösteren eylem ve faaliyetlerinin silahlı terör örgütü üyeliği boyutuna ulaşmıştır. Sanık tarafından gerçekleştirilen, geniş halk kitlelerine ulaşan konuşmalar aynı şekilde örgütün talimatları doğrultusunda organize edilmiştir."