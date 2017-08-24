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"Kamudaki engelli sayısı 50 bini aşacak"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, "İktidarı devraldığımız zaman 5 bin 777 olan kamudaki engelli personel sayımız, bugün atayacağımız 2 bin 545 engelli kardeşimizle 50 bini aşacaktır." dedi.

"Kamudaki engelli sayısı 50 bini aşacak"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, "İktidarı devraldığımız zaman 5 bin 777 olan kamudaki engelli personel sayımız, bugün atayacağımız 2 bin 545 engelli kardeşimizle 50 bini aşacaktır." dedi.

24 Ağustos 2017 Perşembe 14:39
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"Kamudaki engelli sayısı 50 bini aşacak"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, engelli vatandaşların kamu kurum ve kurumlarına Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ve kura yöntemiyle yerleştirilmesi için ATO Congresium'da düzenlenen törene katıldı.

Buradaki konuşmasında, AK Parti hükümetlerinin engellilere yönelik sosyal politikaları, hak eksenli bir anlayışla yürüttüğünü belirten Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a engellilerin yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik adımları ve desteklerinden dolayı tüm engelliler adına teşekkür etti.

AK Parti olarak her zaman engelli vatandaşların problemlerine çözüm ürettiklerini belirten Sarıeroğlu, "Özellikle bakanlığımın görev alanına giren, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe alımların sağlanması, girişimciliklerinin desteklenmesine yönelik çok önemli adımlar attık. 15 yıl boyunca engelli kardeşlerimizin istihdamı temel önceliğimiz oldu. Bu bağlamda engelli istihdamının artırılmasına ilişkin birçok teşviki, birçok adımı, tedbiri ve yasal düzenlemeyi hayata geçirdik. Bu adımlar sayesinde kamuda ve özel sektörde engelli istihdamında ciddi bir ilerleme sağladık. 2002 yılı ile 2017'nin Temmuz ayı arasında 363 bin 458 engelli kardeşimizin istihdamını gerçekleştirdik." diye konuştu.

"Yeni bir atama imkanı yaratılmasının takipçisi olacağım"

Sarıeroğlu, çalışma hayatında engellilerin lehine olan ve onların hayatını kolaylaştıran birçok adımın atıldığını vurgulayarak, "Kendi namına çalışan engellilere, isteğe bağlı olarak erken emeklilik hakkı getirdik. Bakıma muhtaç engelli çocuğu olan çalışan annelerimize erken emeklilik hakkını getirdik. Engellilerin, devlet memurluğuna alınmalarına ilişkin sınavların ayrı ayrı yapılması yerine aynı ve tek merkezden yeni bir sınav sistemine geçtik. Kamudaki engelli istihdamını kadro sınırlamaları dışına aldık. Engelli memurlara gece nöbeti ve vardiyası verilmemesini sağladık. Engelli memurların mesai ve dinlenme sürelerinin farklı şekilde belirlenmesinin önünü açtık." ifadesini kullandı.

Son 15 yılda kamudaki engelli istihdamı sayısında önemli oranlara ulaşıldığına işaret eden Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"Kamuda istihdam edilen engelli personelimizin yüzde 89'u son 15 yılda yapılan atamalar sayesinde yerleştirilmiştir. İktidarı devraldığımız zaman 5 bin 777 olan kamudaki engelli personel sayımız, bugün atayacağımız 2 bin 545 engelli kardeşimizle 50 bini aşacaktır. İnşallah önümüzdeki dönemde de yapacağımız atamalarla bu sayıyı arttırmaya devam edeceğiz. Bu sene içerisinde ikinci bir atama yapılması talebi söz konusu. Yeni bir atama imkanı yaratılmasının takipçisi olacağım konusunda söz veriyorum. İlerleyen günlerde bunu sağlamak için inşallah el birliği yapacağız."

AA

Anahtar Kelimeler:
çalışma Ve Sosyal Güvenlik BakanıJülide SarıeroğluEngelli Vatandaşla
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