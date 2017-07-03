Kamuda toplu iş sözleşmesi imzalandı

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle Çankaya Köşkü'nde imzalandı.

Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, sözleşmesinin 2017-2018 yıllarını kapsadığını belirterek, "İçinde bulunduğumuz yıl için zam oranı ilk 6 ayda yüzde 7,5, ikinci altı ayda yüzde 5 şeklinde mutabakata varılmıştır. İkinci yıl için birinci yarıda yüzde 3,5, ikinci yarıda yüzde 3,5 olmak üzere kararlaştırılmıştır." dedi.

Ek ödenekte artış

Sözleşme kapsamında gerek ilk, gerekse ikinci yılda gerçekleşen enflasyona göre ayarlama yapılacağına işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bununla beraber ek ödenek bir sefere mahsus olmak üzere 500 liradan 750 liraya yükseltilmiştir, yüzde 50 nispetinde bir artış gerçekleşmiştir. Ayrıca brüt çıplak ücreti 3 bin liranın altında olan işçilerimize 90 lira ilave artış sağlanmıştır."

Taban ücret eşitlendi

Yapılan bu çerçeve anlaşma uyarınca en düşük kamu işçisinin maaşının, en düşük memur maaşının altında olmayacağına dikkati çeken Yıldırım, "Yani eksik varsa tamamlanacak. Dolayısıyla memur-işçi arasındaki taban ücret böylece eşitlenmiş olacak. Aradaki fark kaldırılmış olacaktır." diye konuştu.