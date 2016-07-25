Kamuda görevden almalar sürüyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası birçok kamu kurum ve kuruluşunda yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 45 bin 954 personel görevden uzaklaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, Başbakanlık, Kalkınma Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜRKSAT AŞ, Ekonomi Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun (TAPDK) da aralarında bulunduğu birçok kamu kurum ve kuruluşunda görevden uzaklaştırma işlemi gerçekleştirildi.



FETÖ ile bağlantılı kamu personeline yönelik çalışma kapsamında, Kalkınma Bakanlığında açığa alınan personel sayısı 82'ye ulaştı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurumlarında toplam 560 personel; Ekonomi Bakanlığında 15, TÜİK'te 21 personel açığa alındı.

BTK merkez ve taşra teşkilatında görev yapan 170 kişi açığa alınırken, kurum destek hizmetlerinde çalışan 58 personele görevden el çektirildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında toplam açığa alınan personel sayısı 599 oldu.

DHMİ Genel Müdürlüğünde 139, TAPDK'da 8 personel görevden uzaklaştırıldı.

TOKİ Başkanlığında görevli 22 personel açığa alındı, TÜRKSAT AŞ'de 29 kişinin iş akitleri feshedildi.

Hazine Müsteşarlığında 2 genel müdür, bir genel müdür yardımcısı ve 5 daire başkanı dahil toplam 62 kişi açığa alındı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı ilgili ve ilişkili kurumlardan 529 kişi görevden uzaklaştırıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığında merkez ve taşra teşkilatında görevden uzaklaştırılan personel sayısı 197 oldu.

MEB'de 42 bin 767 personel görevden uzaklaştırıldı

MEB'de merkez ve taşra teşkilatında görev yapan FETÖ ile irtibatlı kamu personeline yönelik yürütülen çalışma kapsamında açığa alınan personel sayısı 21 bin 738'e ulaştı. Ayrıca, 21 bin 29 öğretmen açığa alındı. Böylece MEB'de görevden uzaklaştırılan toplam personel 42 bin 767 oldu.

Milli Savunma Bakanlığınca 262 askeri hakim ve savcı görevden uzaklaştırıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığında FETÖ ile irtibatlı 58'i Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden olmak üzere çeşitli unvanlarda toplam 70 personel görevden el çektirildi.

Ankara Üniversitesinde görevli 4 öğretim elemanı açığa alındı.

Bülent Ecevit Üniversitesinde 20'si öğretim üyesi 11'i idari personel olmak üzere 31 kişi açığa alındı.

TRT'de 300, RTÜK'te de çeşitli unvanlardaki 29 personel görevlerinden uzaklaştırıldı.