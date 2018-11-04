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Kamuda 'e-Devlet' seferberliği

Kamu kurumlarının e-devlet projesi hazırlama ve yönetme kapasiteleri geliştirilerek, bilgi işlem birimlerindeki insan kaynağı güçlendirilecek.

Kamuda 'e-Devlet' seferberliği

Kamu kurumlarının e-devlet projesi hazırlama ve yönetme kapasiteleri geliştirilerek, bilgi işlem birimlerindeki insan kaynağı güçlendirilecek.

04 Kasım 2018 Pazar 12:54
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Kamuda 'e-Devlet' seferberliği

ANKARA 

Kamu kurumlarında başlatılan "e-devlet seferberliği" kapsamında, kurumların bu alanda proje hazırlama ve yönetme kapasiteleri geliştirilerek, bilgi işlem birimlerindeki insan kaynağı artırılacak.

AA muhabirinin "2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"ndan yaptığı derlemeye göre, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan hizmetlerin sayısının artırılması ve kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı, Türksat AŞ ve ilgili kurumlar ortak çalışma yapacak.

Bu kapsamda, olgunluk seviyesi yüksek hizmetlerle iş dünyasına yönelik faaliyetler başta olmak üzere, kamu hizmetlerinin e-Devlet Kapısı'na dahil edilmesine yönelik çalışmalar hızlandırılacak.

e-Devlet hizmet sunumunda ihtiyaç duyulan temel bilgi sistemleri tamamlanacak. Ortak altyapıların kurulmasına ve standartların belirlenmesine devam edilerek, mahalli idareler de dahil olmak üzere kamuda ortak uygulamalar yaygınlaştırılacak.

Etkin bir kamu yönetimine katkıda bulunmak üzere, vatandaşlar ve iş dünyasının elektronik ortamda sunulacak kamu hizmetlerine e-Devlet Kapısı başta olmak kaydıyla çeşitli platformlardan güvenilir şekilde erişebilecekleri, kullanıcıların ihtiyaçlarına odaklanmış, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir e-devlet yapısının oluşturulması temel amaç olacak.

Kamu kurumlarının e-devlet projesi hazırlama ve yönetme kapasiteleri geliştirilecek, bilgi işlem birimlerindeki insan kaynağı güçlendirilecek.

Ticari veya ticari amaçlar dışında katma değer sağlayacak şekilde kamu verisinin tekrar kullanılabilmesini temin etmek için üçüncü taraflarla paylaşıma yönelik hukuki ve teknik altyapı oluşturulacak.

3 bin 927 hizmete e-Devlet'ten erişilebiliyor

Programa göre, ekim ayı itibarıyla 473 kurum ve kuruluşun 3 bin 927 hizmetine e-Devlet kapısı üzerinden ulaşılabiliyor. Bu hizmetler arasında yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra özel sektör tarafından sunulan bazı hizmetlere ilişkin fatura ve abonelik servisleri de bulunuyor. Ekim 2017 itibarıyla yaklaşık 34 milyon olan e-Devlet kapısı kayıtlı kullanıcı sayısı geçen ay itibarıyla 40 milyonu aşarken, aynı dönemde e-Devlet kapısının mobil uygulamaları üzerinden sunulan hizmet sayısı bin 855'e çıktı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KamuE-Devlet
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