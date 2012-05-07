ANKARA - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun, AA muhabirinin ''kamu spotları''nın televizyonlarda yayımlanma aşamalarına ilişkin sorularını yanıtladı.

Dursun, kamu kurumlarının faaliyetlerini, kampanyalarını ve bir takım uyarılarını topluma duyurma konusunda etkin bir yöntem olarak kamu spotlarını keşfettiğini belirterek, ''Bu çerçevede son dönemde özellikle bakanlıklardan, genel müdürlüklerden ve bazı kamu kurumlarından daha yoğun kamu spotu tavsiyesi için bize başvurular geliyor'' dedi.

Yıl başından bu yana yaklaşık 50 kamu spotu talebi geldiğini bildiren Dursun, ''Bu 50 spot anlamına gelmiyor. Bazen bir kamu kuruluşu 3, 5, 6 spotla geliyor. Her bir spot için karar alınmasını talep ediyor. Dolayısıyla 50 başvuru 50 spot olmuyor. Belki bu 150-200 oluyor bundan dolayı bir yoğunluk söz konusu. Bazı kurumlar bir spot talep ederken bazıları birkaç spot tavsiyesi talep edebiliyor'' diye konuştu.

Son dönemlerde bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan çok sayıda kamu spotu televizyonlarda yer almaya başladı. Projelerin tanıtımı amacıyla çekilen kamu spotlarında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan da yer aldı.