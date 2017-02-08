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Kamu İhale Kurumun'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan 6'sı Kamu İhale Kurumunda halen aktif çalışan toplam 7 kişi gözaltına alındı

Kamu İhale Kurumun'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan 6'sı Kamu İhale Kurumunda halen aktif çalışan toplam 7 kişi gözaltına alındı

08 Şubat 2017 Çarşamba 14:19
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Kamu İhale Kurumun'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan 10 Kamu İhale Kurumu çalışanından 7'si Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde evlerinde gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sının halen kurumda aktif olarak görev yaptığı, bu kişilerin kullandıkları telefonlarda FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" tespit edildiği öğrenildi.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete getirilen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖCumhuriyet BaşsavcılığıKamu Ihale Kurumu
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