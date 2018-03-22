Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
117894
ALTIN
167.362
DOLAR
3.9144
STERLİN
5.5375
EURO
4.8240
Müzikle hayata tutundu
Müzikle hayata tutundu
Ticarette Afrika rüzgarı
Ticarette Afrika rüzgarı
Karadeniz Rüzgarı Sert Esiyor
Karadeniz Rüzgarı Sert Esiyor
Şiva Dinleyenleri Ağlatıyor
Şiva Dinleyenleri Ağlatıyor
Mersin'de 4 metrelik köpek balığı yakalandı
Mersin'de 4 metrelik köpek balığı...

Kamu bilişimcileri 'siber güvenliği' tartışacak

Kamu Bilişimcileri Derneği tarafından düzenlenecek Kamu Siber Güvenlik Zirvesi'nde kamuda siber saldırılara ilişkin zafiyetler ele alınacak, siber güvenliğin sağlanmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.

Kamu bilişimcileri 'siber güvenliği' tartışacak

Kamu Bilişimcileri Derneği tarafından düzenlenecek Kamu Siber Güvenlik Zirvesi'nde kamuda siber saldırılara ilişkin zafiyetler ele alınacak, siber güvenliğin sağlanmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.

22 Mart 2018 Perşembe 14:54
0 Okunma
Kamu bilişimcileri 'siber güvenliği' tartışacak

Kamu Bilişimcileri Derneği (KBD) tarafından düzenlenecek Kamu Siber Güvenlik Zirvesi'nde kamuda siber saldırılara ilişkin zafiyetler ele alınacak, siber güvenliğin sağlanmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.

KBD İkinci Başkanı Yakup Şıvka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamu kurum ve kuruluşları olarak siber güvenlik farkındalığının son yıllarda ciddi oranda arttığını belirterek, bunda kurumların yaşadığı kötü tecrübelerin rolünün yanı sıra Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca hazırlanan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı'nın da etkisinin olduğunu vurguladı.

Şıvka, kamu kurum ve kuruluşlarında siber saldırı konusunda farkındalığın artırılması amacıyla 18-19 Nisan'da Ankara'da, Kamu Siber Güvenlik Zirvesi'nin düzenleneceğini ifade ederek, kamu bilişimcilerine bu konuda alanında uzman kişilerce eğitim verileceğini söyledi.

Siber saldırıların artmasına bağlı olarak bu alandaki güvenliğin önem kazandığını anlatan Şıvka, Symantec 2016 verilerine göre, Emea (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) Bölgesi'nde en fazla bot yani "köle bilgisayar" barındıran şehirler listesinde İstanbul'un birinci, Ankara'nın ikinci, Roma'nın ise üçüncü sırada yer aldığı bilgisini verdi.

Şıvka, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak siber saldırıların, söz konusu kurumlardan hizmet alan vatandaşları da doğrudan etkileyeceğine işaret ederek, bu konuda farkındalığın önemli olduğunun altını çizdi. Türkiye'nin hem siber saldırı yapan hem de siber saldırıya uğrayan ülkeler sıralamasında ilk 10'da yer aldığını vurgulayan Şıvka, bu konuda güvenlik önlemlerinin alınmasının zorunluğu olduğunu vurguladı.

Bilişim sistemlerinin güvenliğinin ulusal ve uluslararası güvenliğin bir parçası haline geldiğini belirten Şıvka, "Siber savaşlar, ülkelerin güvenlik stratejilerinde yer almaya başlamış ve ülkeler siber kuvvetler tesis etmeye yönelmiştir. Bu amaçla düzenleyeceğimiz zirvede, kamudaki hassasiyeti düşünerek, sanal alemden gelecek tehlikeleri bertaraf edecek önlemler konusunda ortak çalışma yaparak, görüş alışverişinde bulunacağız." diye konuştu.

Şıvka, bu yıl ikincisi düzenlenecek zirvenin iki gün süreceğini aktardı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kamu Bilişimcileri DerneğiKBDKamu Siber Güvenlik Zirvesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyarbakır çiçeklerle donatılacak
Diyarbakır çiçeklerle donatılacak
FETÖ 'hücre evinde' saklanmayı ibadet saydı
FETÖ 'hücre evinde' saklanmayı ibadet saydı
FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası
FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası
Zuhal Olcay'a hapis cezası
Zuhal Olcay'a hapis cezası
"Son süreçte yaşadıklarımız tezgahın boyutlarını gösterdi"
"Son süreçte yaşadıklarımız tezgahın boyutlarını gösterdi"
'1 yıl yağış olmasa bile İstanbul'un su sıkıntısı yok'
'1 yıl yağış olmasa bile İstanbul'un su sıkıntısı yok'
İHH 18 yılda 6 bin 747 su kuyusunu hizmete açtı
İHH 18 yılda 6 bin 747 su kuyusunu hizmete açtı
'Belediye imkanlarını kullanarak PKK'ya maddi destek sağlamış'
'Belediye imkanlarını kullanarak PKK'ya maddi destek sağlamış'
Otomobil bagajında yavru köpekler yakalandı
Otomobil bagajında yavru köpekler yakalandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ