Kamu bilişimcileri 'siber güvenliği' tartışacak

Kamu Bilişimcileri Derneği (KBD) tarafından düzenlenecek Kamu Siber Güvenlik Zirvesi'nde kamuda siber saldırılara ilişkin zafiyetler ele alınacak, siber güvenliğin sağlanmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.

KBD İkinci Başkanı Yakup Şıvka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamu kurum ve kuruluşları olarak siber güvenlik farkındalığının son yıllarda ciddi oranda arttığını belirterek, bunda kurumların yaşadığı kötü tecrübelerin rolünün yanı sıra Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca hazırlanan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı'nın da etkisinin olduğunu vurguladı.

Şıvka, kamu kurum ve kuruluşlarında siber saldırı konusunda farkındalığın artırılması amacıyla 18-19 Nisan'da Ankara'da, Kamu Siber Güvenlik Zirvesi'nin düzenleneceğini ifade ederek, kamu bilişimcilerine bu konuda alanında uzman kişilerce eğitim verileceğini söyledi.

Siber saldırıların artmasına bağlı olarak bu alandaki güvenliğin önem kazandığını anlatan Şıvka, Symantec 2016 verilerine göre, Emea (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) Bölgesi'nde en fazla bot yani "köle bilgisayar" barındıran şehirler listesinde İstanbul'un birinci, Ankara'nın ikinci, Roma'nın ise üçüncü sırada yer aldığı bilgisini verdi.

Şıvka, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak siber saldırıların, söz konusu kurumlardan hizmet alan vatandaşları da doğrudan etkileyeceğine işaret ederek, bu konuda farkındalığın önemli olduğunun altını çizdi. Türkiye'nin hem siber saldırı yapan hem de siber saldırıya uğrayan ülkeler sıralamasında ilk 10'da yer aldığını vurgulayan Şıvka, bu konuda güvenlik önlemlerinin alınmasının zorunluğu olduğunu vurguladı.

Bilişim sistemlerinin güvenliğinin ulusal ve uluslararası güvenliğin bir parçası haline geldiğini belirten Şıvka, "Siber savaşlar, ülkelerin güvenlik stratejilerinde yer almaya başlamış ve ülkeler siber kuvvetler tesis etmeye yönelmiştir. Bu amaçla düzenleyeceğimiz zirvede, kamudaki hassasiyeti düşünerek, sanal alemden gelecek tehlikeleri bertaraf edecek önlemler konusunda ortak çalışma yaparak, görüş alışverişinde bulunacağız." diye konuştu.

Şıvka, bu yıl ikincisi düzenlenecek zirvenin iki gün süreceğini aktardı.