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Kampala Büyükelçisi Yavuzalp Ankara'ya geri çağrıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 29 Ekim resepsiyonundaki tepki çeken görüntüler nedeniyle Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Sedef Yavuzalp'in Ankara'ya geri çağrıldığını açıkladı.

Kampala Büyükelçisi Yavuzalp Ankara'ya geri çağrıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 29 Ekim resepsiyonundaki tepki çeken görüntüler nedeniyle Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Sedef Yavuzalp'in Ankara'ya geri çağrıldığını açıkladı.

03 Kasım 2018 Cumartesi 15:53
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Kampala Büyükelçisi Yavuzalp Ankara'ya geri çağrıldı

ANKARA 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu29 Ekim resepsiyonundaki tepki çeken görüntüler nedeniyle Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Sedef Yavuzalp'in Ankara'ya geri çağrıldığını açıkladı.

Bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan Uganda Büyükelçiliğimizin 29 Ekim resepsiyonundaki görüntülere dair, söz konusu fotoğraflar tarafımızca tespit edildiği anda derhal soruşturma başlatılmış, bu çerçevede Büyükelçi geri çağırılmıştır.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uganda'da 29 Ekim resepsiyonundaki tepki çeken görüntüler nedeniyle Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Sedef Yavuzalp'in Ankara'ya geri çağrıldığını açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan Uganda Büyükelçiliğimizin 29 Ekim resepsiyonundaki görüntüler, tarafımızca tespit edildiği anda derhal soruşturma başlatılmış, bu çerçevede büyükelçi geri çağırılmıştır." ifadesini kullandı. 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy konuyla ilgili basında ve sosyal medyada yer alan haberlere ilişkin soruya yazılı yanıt verdi. Aksoy da Yavuzalp'in geri çağrıldığı bilgisini paylaştı. 

Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Yavuzalp'in, Uganda'da ev sahibi olduğu 29 Ekim resepsiyonunda giydiği kıyafet tepkiye neden olmuştu.  

AA

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