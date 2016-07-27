Kamışlı'da şiddetli patlama

Suriye'nin Kamışlı kentinde meydana gelen şiddetli patlama nedeniyle Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nusaybin'in karşısında yer alan Suriye'nin Haseki iline bağlı Kamışlı ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle şiddetli patlama oldu.

Patlamanın etkisiyle Nusaybin'de birçok ev ve iş yerinin camları kırıldı. Ziya Gökalp Caddesi'nde bir iş yerinin kırılan camı Mehmet Sait Biçen (68) ve Nasrettin Dikkat'in (76) üzerine düştü.

Yaralanan Biçen ve Dikkat, çevredekiler tarafından kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Zaman zaman silah seslerinin duyulduğu Kamışlı'nın bazı bölgelerinden dumanlar yükseliyor.