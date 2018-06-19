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Kamera kayıtlarındaki görüntüsünü inkar etti

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kamera kayıtlarındaki görüntüsünü inkar etti

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 sanığın yargılanmasına devam edildi.

19 Haziran 2018 Salı 16:50
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Kamera kayıtlarındaki görüntüsünü inkar etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, olay tarihinde Altındağ İlçe Jandarma Komutanı olmasına rağmen karargahta yakalanan eski kurmay yüzbaşı Murat Düzenli'nin savunması alındı.

Sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi olduğu gerekçesiyle Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan eski kurmay albay Muzaffer Düzenli ile akrabalık bağı olup olmadığı sorulan sanık Düzenli, akrabalık bağlarının bulunmadığını dile getirdi.

Düzenli, soruşturma aşamasında verdiği, "Depoya gittim. Depo açıktı. Oradan bir makineli tabanca aldım. Dışarı çıktım, nizamiyeleri kontrol ettim. Diğer birliklerden de personel gelmeye başlamıştı. O arada bir albayla üç sivilin gözaltına alındığını gördüm. Sonra bize Silahlı Kuvvetlerin yönetime el koyduğunu, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve birçok bakanın tutuklandığını, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının toplu olarak yönetime el koyduğunu ifade ettiler." şeklindeki beyanlarını kabul etmediğini belirterek savunmasına başladı.

Olay günü harekat merkezinden aranarak Jandarma Genel Komutanlığına çağırıldığını belirten Düzenli, telefonda görüştüğü kişinin kendisine amiri olan Ankara İl Jandarma Komutanı Ferdi Korkmaz'ın da karargahta olduğunu söylediğini, terörle mücadele operasyonu yapılacağını düşünerek karargaha gittiğini ileri sürdü.

Kışlaya giriş yaptıktan bir süre sonra çatışma çıktığını anlatan Düzenli, kanun dışı bir işe karışmadığını ve darbe girişiminde bulunmadığını savundu.

Sanık Düzenli, olay gecesi silah almadığını ve kullanmadığını, kimseye de kanun dışı emir vermediği öne sürdü.

Savunmasının ardından karargah içindeki kamera kayıtları izletilen eski kurmay yüzbaşı Düzenli, "O gece kışlada bana benzeyen birisi vardı." iddiasında bulunarak kamera kayıtlarının kendisine ait olmadığını savundu.

Düzenli, mahkeme heyetince okunan devre arkadaşının itiraflarındaki FETÖ üyesi olduğu, himmet verdiği ve "Faik" kod adlı FETÖ üyesi ile belirli aralıklarla görüşme yaptıkları ifadelerinin da gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Duruşmaya ara verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖBeştepe Karargahı
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