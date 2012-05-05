Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118156
ALTIN
162.622
DOLAR
3.8387
STERLİN
5.3280
EURO
4.7215
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Kamalak: 'Bu anayasa 18 defa değişti ama..."

Saadet Partisi Genel Başkanı Kamalak: ''Bu anayasa 18 defa değişti ama bir kişinin 18 defa estetik ameliyat geçirmesi gibi ruhu aynı şekilde duruyor''

Kamalak: 'Bu anayasa 18 defa değişti ama..."

Saadet Partisi Genel Başkanı Kamalak: ''Bu anayasa 18 defa değişti ama bir kişinin 18 defa estetik ameliyat geçirmesi gibi ruhu aynı şekilde duruyor''

05 Mayıs 2012 Cumartesi 08:56
9457 Okunma
Kamalak: 'Bu anayasa 18 defa değişti ama...
     Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, ''Bu anayasa 18 defa değişti ama bir kişinin 18 defa estetik ameliyat geçirmesi gibi ruhu aynı şekilde duruyor'' dedi.
     Kamalak, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde (İİBF), DPÜ Öğrenci Konseyi ve Bilinçli Gençler Kulübü'nün organize ettiği ''Yeni Anayasa Neden Gerekli?'' konulu konferansta, mevcut anayasanın bir darbe ürünü olduğunu ve TBMM'nin kapısına kilit vuranlarca hazırlatıldığını söyledi.
     Günün koşullarında yeni anayasa yapılmasının gerekli olduğunu belirten Kamalak, şöyle devam etti:
     ''Bu anayasa vesayet anayasasıdır. Bu, milleti kendi haline bırakmamak adına yapılmış. Milleti cahil görüp yön vermek istediler. Zaten darbenin temel mantığı da budur. Demokrasilerde darbe olur mu? Demokrasinin temel vasfı, milletin, yönetime gelecek kişileri, hür iradesiyle kansız ve darbesiz bir şekilde belirlemesidir. Bu yüzden her 3-4 yılda bir seçim yapılması demokrasilerde zorunluluktur.''


    -Anayasaya ''yamalı bohça'' benzetmesi-

Kamalak, anayasanın 18 kez değiştirilmesiyle adeta ''yamalı bohça'' haline dönüştürüldüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:
     ''Anayasanın 100'den fazla maddesi değişikliğe uğradı. Birçok maddesi de birden fazla değiştirildi. Anayasa 18 defa değişmiş olmasına rağmen darbenin dayatmacı ceberut ruhunu muhafaza ediyor. Bu anayasa 18 defa değişti ama bir kişinin 18 defa estetik ameliyat geçirmesi gibi ruhu aynı şekilde duruyor. Bu ceberut anlayıştan kurtulmak için yeni bir anayasaya ihtiyaç var.
     Tuzak kavramlarla birbirimizi kırmanın bu ülkeye hiçbir faydası olmaz. İşte bu yüzden, bu ülkenin geleceğini teminat altına alacak şekilde yeni anayasayı hazırlamak gerekiyor. Yeni anayasa, insan haklarına dayanan demokrasi, adalet ve özgürlük sütunları üzerine inşa edilmelidir.''

AA

Son Güncelleme: 05.05.2012 01:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ