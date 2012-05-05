Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, ''Bu anayasa 18 defa değişti ama bir kişinin 18 defa estetik ameliyat geçirmesi gibi ruhu aynı şekilde duruyor'' dedi.Kamalak, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde (İİBF), DPÜ Öğrenci Konseyi ve Bilinçli Gençler Kulübü'nün organize ettiği ''Yeni Anayasa Neden Gerekli?'' konulu konferansta, mevcut anayasanın bir darbe ürünü olduğunu ve TBMM'nin kapısına kilit vuranlarca hazırlatıldığını söyledi.Günün koşullarında yeni anayasa yapılmasının gerekli olduğunu belirten Kamalak, şöyle devam etti:''Bu anayasa vesayet anayasasıdır. Bu, milleti kendi haline bırakmamak adına yapılmış. Milleti cahil görüp yön vermek istediler. Zaten darbenin temel mantığı da budur. Demokrasilerde darbe olur mu? Demokrasinin temel vasfı, milletin, yönetime gelecek kişileri, hür iradesiyle kansız ve darbesiz bir şekilde belirlemesidir. Bu yüzden her 3-4 yılda bir seçim yapılması demokrasilerde zorunluluktur.''



-Anayasaya ''yamalı bohça'' benzetmesi-

Kamalak, anayasanın 18 kez değiştirilmesiyle adeta ''yamalı bohça'' haline dönüştürüldüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

''Anayasanın 100'den fazla maddesi değişikliğe uğradı. Birçok maddesi de birden fazla değiştirildi. Anayasa 18 defa değişmiş olmasına rağmen darbenin dayatmacı ceberut ruhunu muhafaza ediyor. Bu anayasa 18 defa değişti ama bir kişinin 18 defa estetik ameliyat geçirmesi gibi ruhu aynı şekilde duruyor. Bu ceberut anlayıştan kurtulmak için yeni bir anayasaya ihtiyaç var.

Tuzak kavramlarla birbirimizi kırmanın bu ülkeye hiçbir faydası olmaz. İşte bu yüzden, bu ülkenin geleceğini teminat altına alacak şekilde yeni anayasayı hazırlamak gerekiyor. Yeni anayasa, insan haklarına dayanan demokrasi, adalet ve özgürlük sütunları üzerine inşa edilmelidir.''