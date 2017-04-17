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"Kalkınmak için yeni projelere imza atmak lazımı"

GAİB Başkanı Çıkmaz, "Referandum dünde kaldı artık yenilenmek ve kalkınmak için yeni projelere imza atmak lazım. Ülkemizin büyük hedefleri var, bu hedeflere odaklanmamız gerekiyor" dedi.

"Kalkınmak için yeni projelere imza atmak lazımı"

GAİB Başkanı Çıkmaz, "Referandum dünde kaldı artık yenilenmek ve kalkınmak için yeni projelere imza atmak lazım. Ülkemizin büyük hedefleri var, bu hedeflere odaklanmamız gerekiyor" dedi.

17 Nisan 2017 Pazartesi 10:56
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"Kalkınmak için yeni projelere imza atmak lazımı"

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Abdülkadir Çıkmaz, Türkiye’nin güven ve istikrarın devamı için sandıkta "evet" dediğini belirterek, halk oylamasının dünde kaldığını, artık yenilenmek ve kalkınmak için yeni projelere imza atmak gerektiğini bildirdi.

Çıkmaz, yazılı açıklamasında, Türkiye’nin değişim için "evet" kararı aldığını ve bu değişimle gelecek yılların Türkiye'sinin daha güçlü olacağını vurguladı.

Halkın sandığa giderek güven ve istikrara oy verdiğine değinen Çıkmaz, geçmişte birçok sıkıntıyı göğüsleyen milletin artık sıkıntılı dönemleri hatırlamak istemediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Halk bu nedenle önüne konulan 18 maddelik değişimin doğru olduğuna inandı ve 'evet' dedi. Türkiye’nin kabuğunu kırabilmesi için değişime gitmesi gerekiyordu. O da 16 Nisan’da gerçekleştirildi. Çıkan sonuçların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Sandığa giderek vatandaşlık görevini yerine getiren herkesi tebrik ediyorum. Sandıkta ‘evet’ ya da ‘hayır’ diyen vatandaşlarımızın bugünden itibaren güçlü Türkiye için mücadele edeceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile çift başlılık ortadan kalkacak, bürokratik engeller son bulacaktır. Mevlana’nın dediği gibi 'Dün dünde kaldı, artık yeni şeyler söylemek lazım.' Referandum da dünde kaldı artık yenilenmek ve kalkınmak için yeni projelere imza atmak lazım. Ülkemizin büyük hedefleri var, bu hedeflere odaklanmamız gerekiyor."

Çıkmaz, ayrıca halk oylamasının sonuçlarının ardından ilk olumlu sonucun döviz cephesinden geldiğini, bu durumun iş dünyasına umut verdiğini sözlerine ekledi.

Vatandaş istikrardan yana

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Salahattin Kaplan da anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında vatandaşın istikrardan yana karar verdiğine dikkati çekti.

Alınan kararın ülkenin geleceği için hayırlı olmasını dileyen Kaplan, şöyle devam etti:

"Vatandaşlık görevini yerine getirerek 'hayır' diyenleri de 'evet' diyenleri de tebrik ediyorum. Referanduma katılım beklenenin üzerinde gerçekleşti. Referandum geride kalmıştır, herkes Türkiye’nin geleceği için daha çok çalışmak zorundadır. Önceliğimiz birlik ve beraberliktir, ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı vardır. Herkes bunun için çalışmak zorundadır. Bir ve beraber olursak aşamayacağımız engel yoktur, aksi halde hiçbir işte başarılı olamayız. Referandum sonrası belirsizliklerin sona ermesinin ardından dolar 3,63, avro ise 3,86 liraya geriledi. Bu da iş dünyası açısından önemli bir gelişme oldu. Hükümetin bu reformlara ve ekonomiye ağırlık vermesiyle yatırımcıların TL varlıklara olan ilgisi devam edecektir. Bu da dolar ve avro da düşüş anlamına geliyor. Ülkenin kalkınması ve geleceğe daha emin bakabilmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor."

Sonuca saygı gösterilmeli

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohum ve Mamulleri Başkanı Mahsum Altunkaya ise büyük bir olgunluk ve özveriyle gerçekleştirilen halk oylamasından çıkan sonucun hayırlara vesile olmasını diledi.

Sonuca herkesin saygı göstermesi gerektiğine işaret eden Altunkaya, Türkiye’nin büyük hedefleri için çalışmak gerektiğine dikkati çekerek, "Referandum ülkenin gündeminden çıktı, gündem ekonomi ve reformlar olacaktır. Büyük hedeflere ulaşmanın yolu da reformlardan geçmektedir. Hükümet bunun için önemli adımlar attı, önümüzdeki günlerde devamının geleceğini düşünüyorum. Türkiye artık yatırımlarla, markalarıyla ve ihracatıyla öne çıkan ülke olacaktır. Eskiyi unutup yeniye odaklanırsak bunların olmaması için hiçbir engel yoktur." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Güneydoğu Anadolu İhracatçı BirlikleriGAİBAbdülkadir ÇıkmazHalk Oylaması
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