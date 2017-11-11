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Kalın, kitabını imzaladı

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, "Varlığımızı, hayatımızı ve evreni anlamlandırmak için bir okuma faaliyeti içinde olmamız gerekir." dedi.

Kalın, kitabını imzaladı

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, "Varlığımızı, hayatımızı ve evreni anlamlandırmak için bir okuma faaliyeti içinde olmamız gerekir." dedi.

11 Kasım 2017 Cumartesi 15:34
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Kalın, kitabını imzaladı

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, bir kitap fuarında İnsan Yayınları'ndan çıkan "Ben, Öteki ve Ötesi İslam-Batı İlişkileri Tarihine Giriş" kitabının imza etkinliğinde okurlarla buluştu. 

Fuardaki kalabalığı sevindirici olarak niteleyen Kalın, Türkiye'de son yıllarda basılan kitap sayısında çok ciddi artış olduğunu söyledi.

Türk matbuatının dünyaya da açıldığını vurgulayan Kalın, "Dünyayla daha fazla ilişkileri de var. Daha fazla Türk yazarların eserleri yabancı dillere çevriliyor. Burada gençleri, ortaokul öğrencilerini ve yetişkinleri görüyorum. Bu çok sevindirici bir şey. Kitap okumak var oluşumuza ilişkin en önemli şeylerimizden birisidir. Varlığımızı, hayatımızı ve evreni anlamlandırmak için bir okuma faaliyeti içinde olmamız gerekir." diye konuştu.

İbrahim Kalın, insanın kitabı, evreni, evrendeki ayetleri ve kendisini okumasının önemine dikkati çekerek, kitap fuarlarının da buna vesile olduğunu söyledi.

Fuarda yayıncı, yazar ve okurun bir araya geldiğini belirten Kalın, Türkiye'de birçok kitap fuarı yapıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü Kalın, kitabını imzalatmak için bekleyen okurların hepsiyle tek tek ilgilenerek sohbet etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısıİbrahim Kalın
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