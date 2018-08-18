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Kalın'dan New York Times'a tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, New York Times'ta yer alan bir habere tepki göstererek bunun gazetecilik olmadığını ifade etti.

Kalın'dan New York Times'a tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, New York Times'ta yer alan bir habere tepki göstererek bunun gazetecilik olmadığını ifade etti.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 10:24
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Kalın'dan New York Times'a tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, New York Times'ta yer alan bir habere tepki göstererek "Bu gazetecilik değil. Bu, New York Times tarafından PKK terörizmini meşrulaştırmak ve örtbas etmek için açıkça bir girişim." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Kalın, New York Times'ta yer alan habere tepki göstererek bunun gazetecilik olmadığını vurguladı.

Kalın, "Bu, New York Times tarafından PKK terörizmini meşrulaştırmak ve örtbas etmek için açıkça bir girişim." ifadesini kullandı.

Sözcü Kalın, "Aynı mantıkla, (Usame) Bin Ladin bazılarına göre kahraman mıydı? (Dragomir) Milosevic ve (Ratko) Mladic'i de bazı insanlara kahraman diye adlandırır mısınız?" değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsüİbrahim KalınNew York Times
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