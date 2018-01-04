Kalın'dan kabine değişikliği açıklaması

ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Kalın, ABD'deki Hakan Atilla davası hakkında şunları söyledi:

"Bu, skandal bir davanın skandal bir kararıdır. Bundan daha öte bir anlamı yoktur. Zaten bu davanın Türkiye'nin iç işlerine müdahaleye, Türkiye'nin iç siyasetini karıştırmaya dönük bir kumpas olduğu çok açık ve netti. Hukuk adına utanç verici bir senaryo şu an hayata geçirilmektedir."

'İran'ın istikrarı, barışı, huzuru son derece önemlidir'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İran'daki protestolarla ilgili, "Bizim için İran'ın istikrarı, barışı, huzuru son derece önemlidir. Birileri dışarıdan İran'ı karıştırmaya çalışıyorsa bunun ancak ters tepeceğini bir kez daha ifade etmemiz gerekir. Dışarıdan yapılan açıklamalarla, atılan twitlerle İran toplumunun barışını, huzurunu bozmaya yönelik müdahaleleri kabul etmediğimizi bir kez daha buradan ifade etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

'Yargı ile ilgili konular yargının uhdesindedir'

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklaması hakkında Kalın, "Basınla bir araya geldiğinde Türkiye'de basın özgürlüğüyle ilgili bazı ifadeler kullandılar. Bu değerlendirmelerinin bilgi eksikliğine dayandığını düşünüyoruz. Eğer ön yargılı bir değerlendirme yahut hüküm verme söz konusu değilse Türkiye'de yargı ile ilgili konular yargının uhdesindedir. Bir kişinin gazeteci olması veya başka bir görevde olması onun masum olduğu, suç işlemeyeceği anlamına gelmez." dedi.

'Kabine değişikliği söz konusu değil'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Şu anda gündemimizde bir kabine değişikliği söz konusu değil." diye konuştu.

'Suriye halkını hiçbir terörist grup temsil edemez'

Soçi'de yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi konusunda Kalın, şunları söyledi:

"Suriye halkını hiçbir terörist grup temsil edemez. Suriye Kürtlerini de PYD ya da YPG temsil edemez. Biz PYD ve YPG'nin orada ne tür insan hakları ihlalleriyle, ne tür zulümlerle alan hakimiyeti sağlamaya çalıştığını biliyoruz. Batı basını bunu görmek istemeyebilir çünkü bu, ABD'nin planının bir parçası olarak hayata geçirilmiş bir uygulama."