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Kalın'dan ABD'li Temsilciler Meclisi üyesine tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'li Temsilciler Meclisi Üyesi Schiff'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlayarak seçim başarısını hazmedemediği ifadelere tepki gösterdi.

Kalın'dan ABD'li Temsilciler Meclisi üyesine tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'li Temsilciler Meclisi Üyesi Schiff'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlayarak seçim başarısını hazmedemediği ifadelere tepki gösterdi.

26 Haziran 2018 Salı 14:19
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Kalın'dan ABD'li Temsilciler Meclisi üyesine tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Adam Schiff'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısı için gelen tebrikleri eleştirdiği mesaja yanıt vererek, "Türk halkı sözünü söyledi. Sana düşense çeneni kapamak." yorumunda bulundu.

Demokrat Parti'den Temsilciler Meclisi'nde Kaliforniya eyaletini temsil eden üye Schiff, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim başarısı için dünyanın dört bir yanından tebrikler gelmesi üzerine, Twitter hesabında ağır suçlamalar içeren bir mesaj paylaştı.

Schiff, "Erdoğan muhalefeti tutuklamalarla, şiddetle, basın özgürlüğü kısıtlamalarıyla susturarak 'kazandı'. Türkiye'nin otokrasiye kayması demokrasinin tüm dünyada saldırı altında olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Tebrik etmeyin." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Sözcü Kalın da Schiff'in mesajına yanıt vererek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın senin tebriğine ihtiyacı yok Adam Schiff. Türk halkı sözünü söyledi. Sana düşense çeneni kapamak." tepkisini gösterdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsüİbrahim KalınABD Temsilciler MeclisiAdam Schiff
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