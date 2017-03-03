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"Kalıcı ve uzun vadeli işlere yoğunlaşmak zorundayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir derinliği ve kalıcılığı olmayan, günlük üretilip günlük tüketilen işlerle bir kültür ve medeniyet inşa edilemez. Kalıcı ve uzun vadeli işlere yoğunlaşmak zorundayız." dedi.

"Kalıcı ve uzun vadeli işlere yoğunlaşmak zorundayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir derinliği ve kalıcılığı olmayan, günlük üretilip günlük tüketilen işlerle bir kültür ve medeniyet inşa edilemez. Kalıcı ve uzun vadeli işlere yoğunlaşmak zorundayız." dedi.

03 Mart 2017 Cuma 12:10
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"Kalıcı ve uzun vadeli işlere yoğunlaşmak zorundayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kültür Şurasında konuşuyor.

"Çağımızın en büyük sorunlarından biri kültürel sığlaşma"

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kültür faaliyetleri adı altında niteliksiz, milli kültürümüze uymayan, kültür hayatımıza katkı sağlamayan etkinlikler konusunda dikkatli olmalıyız. Çağımızın en büyük sorunlarından biri kültürel sığlaşmadır. Hiçbir derinliği ve kalıcılığı olmayan, günlük üretilip günlük tüketilen işlerle bir kültür ve medeniyet inşa edilemez. Kalıcı ve uzun vadeli işlere yoğunlaşmak zorundayız. Özellikle gençlerimizi bir ustanın, bir üstadın dizinin dibinde oturtarak gerçek sanat ve kültürü öğrenmeye teşvik etmeliyiz. Benim siyasetteki tecrübem bunu gösteriyor."

"Milli kültür şuuruna ihtiyacımız bulunuyor. Unutmayınız siyasi iktidar seçimle, oyla, sandıkla olunabilir ama kültür iktidarı için çok daha farklı bir birikime, emeğe, çalışmaya, dirsek çürütmeye, alın teri dökmeye ihtiyacımız var." şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kültürel yabancılaşmaya ve kültür emperyalizmine karşı yerli ve milli olan kültür değerlerimizi evrensel dille yeniden keşfetmeli, yeniden inşa etmeliyiz. Bir kültür ürününün formunun yerli ve milli olması, onun manasının ve mesajının evrensel olmasına asla engel değildir." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanLütfü Kırdar Kongre Merkezi
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