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Kaldırımda yürürken çarptığı kadını darbeden kişi için karar

İstanbul Ataşehir'de kaldırımda yürürken çarptığı kadını darbettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Dündar, 5 ay 16 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanık Dündar'ın tahliyesine karar verdi.

Kaldırımda yürürken çarptığı kadını darbeden kişi için karar

İstanbul Ataşehir'de kaldırımda yürürken çarptığı kadını darbettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Dündar, 5 ay 16 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanık Dündar'ın tahliyesine karar verdi.

01 Kasım 2017 Çarşamba 12:09
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Kaldırımda yürürken çarptığı kadını darbeden kişi için karar

İstanbul Ataşehir'de kaldırımda yürürken çarptığı kadını darbettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Hakan Dündar, "kasten yaralama" suçundan 5 ay 16 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanık Dündar'ın tahliyesine karar verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul AtaşehirKaldırımda Yürürken çarptığı KadınHakan DündarKadına şiddet
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