Kaldırımda yürürken çarptığı kadını darbeden kişi için karar

İstanbul Ataşehir'de kaldırımda yürürken çarptığı kadını darbettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Hakan Dündar, "kasten yaralama" suçundan 5 ay 16 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanık Dündar'ın tahliyesine karar verdi.
AA
İstanbul Ataşehir'de kaldırımda yürürken çarptığı kadını darbettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Dündar, 5 ay 16 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanık Dündar'ın tahliyesine karar verdi.
İstanbul Ataşehir'de kaldırımda yürürken çarptığı kadını darbettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Hakan Dündar, "kasten yaralama" suçundan 5 ay 16 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanık Dündar'ın tahliyesine karar verdi.
AA