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'Kalbin İçin Olta At' etkinliği gerçekleştirildi

Sarıyer Belediyesi ile Türk Kalp Vakfı, Kalp Sağlığı Haftası kapsamında "Kalbin için olta at" etkinliği düzenledi.

'Kalbin İçin Olta At' etkinliği gerçekleştirildi

Sarıyer Belediyesi ile Türk Kalp Vakfı, Kalp Sağlığı Haftası kapsamında "Kalbin için olta at" etkinliği düzenledi.

15 Nisan 2017 Cumartesi 15:16
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'Kalbin İçin Olta At' etkinliği gerçekleştirildi

Sarıyer Belediyesi ile Türk Kalp VakfıKalp Sağlığı Haftası kapsamında "Kalbin için olta at" etkinliği düzenledi.

Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı’nda gerçekleştirilen etkinliğe Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven, kalp hastaları ve aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada konuşan Genç, beslenmeye dikkat edilmesi ve işlenmiş gıdalardan uzak durulması gerektiğini söyledi.

Özellikle boyalı besinlere dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Genç, "Bu yiyeceklerde çok ciddi problemler var. Bunlara eğer dikkat edersek damarlardaki tıkanmaları engellemiş oluruz. Sarıyerliler diğer yerlerde oturanlara göre biraz daha şanslı. Çıkıp yürüyebilecekleri, temiz hava alacakları alanlar çok fazla." ifadelerini kullandı.

Türk Kalp Vakfı Başkanı Güven ise, kalp ve damar hastalıklarının öneminin son zamanlarda daha çok arttığını dile getirdi.

Bu hastalığa dikkati çekmek için 29 yıldır nisan ayının ikinci haftasında etkinlikler düzenlediklerini belirten Güven, şöyle konuştu:

"Biz bu haftada, kalp hastalığına dikkati çekme ve bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Kalp hastalığı, kontrol edilebilir hastalıkların başında gelmektedir. Doktorunuzun tavsiyelerine uymakla, spor yapmakla, sigara, içki, un, şekerden uzak durmakla, stresten arınmakla bu hastalığı minimum seviyeye indirebilirsiniz. Balık tutma da hem açık havada teneffüs etmek hem de stresten arınmak için en iyi sporlardan birisidir. Bizler Kalp Vakfı olarak balık tutmayı sizlere öneriyoruz."

Konuşmaların ardından denize olta atıldı, vatandaşlara balık ekmek ikram edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sarıyer Belediyesi Ile Türk Kalp VakfıKalp Sağlığı HaftasıKalbin Için Olta AtSarıyer Belediye BaşkanıŞükrü Genç
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