Kakava ateşi 60 bin turisti Edirne'ye çekecek

Edirne'ye Hıdırellez-Kakaka şenlikleri kapsamında 5-6 Mayıs'ta 60 bin yerli ve yabancı turistin gelmesi bekleniyor.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, yaptığı açıklamada, Kakava ve Hıdırellez'in Edirne'nin bayramı olduğunu, bu sene her zamankinden daha fazla ziyaretçi beklediklerini belirtti.

Hıdırellez'in geçen yıl UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Temsili Listesi'ne girdiğini hatırlatan Hacıoğlu, böylelikle Hıdırellez'in sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın ortak mirası olduğunu vurguladı.

Bu sene 5 Mayıs'ta Sarayiçi'nde düzenlenecek Kakava-Hıdırellez kutlamasına yaklaşık 60 bin ziyaretçi beklediklerini aktaran Hacıoğlu, "Bu sene yoğun ziyaretçi bekliyoruz. Kentimizin de bu yoğunluğa hazır olması benim en büyük beklentim. 6 ay önceden tüm otellerimiz doldu. 5-6 Mayıs tarihlerinde sadece Edirne'de değil, ilçelerdeki oteller bile doldu." dedi.

"Altın yumurtlayan tavuğumuzu kesmeyelim"

Hacıoğlu, Hıdırellez ve Kırkpınar gibi kentin yoğun olarak ziyaretçi aldığı günlerde Edirne'deki esnafa da bazı önerilerde bulundu.

Yiyecek içecek sektörünün daha titiz ve özenli davranması gerektiğini ifade eden Hacıoğlu, "Kimin usta, kimin garson, kimin bulaşıkçı olduğu belli değil. Lütfen kılık kıyafetlerine dikkat etsinler. Bir gramajı tartmak için çok şeye ihtiyaç yok. 25 liraya bunu alabiliriz. Neden bunu yapmazlar, neden masalarda menü, fiyat tarifesi yok. Çok küçük dokunuşlarla turistlerin gönlünü kazanabiliriz." diye konuştu.

Kakava ve Hıdırellez'in her yıl bir festival havasına dönüştüğünü vurgulayan Hacıoğlu, ilerleyen yıllarda Kakava ve Hıdrellezin uluslararası boyut kazanacağını söyledi.